60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Şampiyon Wout Poels Ödüllerini Aldı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Wout Poels Zaferi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun genel klasman birincisi, XDS Astana takımından Hollandalı sporcu Wout Poels oldu. Poels, başarılarının karşılığını aldığı ödül töreniyle kutladı.

İzmir'de Ödül Töreni Yapıldı

Bu yılki yarışmanın finali, İzmir’de, Bostanlı İskelesi'nde gerçekleştirildi. Burada düzenlenen ödül töreninde, Wout Poels'e şampiyonluk kupası ve turkuaz mayo takdim edildi.

Ödüller Protokol Üyeleri Tarafından Verildi

Şampiyon Wout Poels'e ödüllerini İzmir Valisi Süleyman Elban ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya verdi. Törende ayrıca, diğer dereceye giren sporculara ödüllerini AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Tuncer ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile tamamlandı. Genel klasmanı lider bitiren Wout Poels turu şampiyon olarak tamamladı.

Türkiye'nin 'ProSeries' kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan ve 8 etaptan oluşan 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile tamamlandı. Genel klasmanı lider bitiren Wout Poels turu şampiyon olarak tamamladı.