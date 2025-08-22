DOLAR
65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Balıkesir'de Başladı

65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Balıkesir'de kortejle başladı; 1730 güreşçi ve yaklaşık 2.500 sporcu katılıyor, final 24 Ağustos Pazar.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:30
65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Balıkesir'de Başladı

65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Balıkesir'de kortejle başladı

Geleneksel organizasyonda yüzlerce sporcu ve renkli görüntüler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 65.'inci düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, kortej eşliğinde başladı.

Kortej, Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket etti. Yürüyüşe Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Kurtdereli Güreşleri Ağası Kemal Aydın, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ile çok sayıda davetli katıldı.

Davul ve zurna eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Kurtdereli Mehmet Pehlivan heykeline çelenk bırakıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından 1730 güreşçinin kol bağlayacağını belirterek, "Bu sene geçen seneden çok daha üstüne katarak arenamızı, alanımızı çok daha güzelleştirdik. Tribünü hayata geçireceğiz diye söz vermiştik, Allah'a şükürler olsun yerine getirdik. Şimdi tekrar diyoruz. Seneye de inşallah yeni alanlarla hep beraber hem güreşseverlere hem de Türk milletinin gücünü, dirayetini gösteren, Kuva-i Milliye'nin sembollerinden olan, birliğin, beraberliğin sembolü olan yağlı güreşlerimize değer katmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da tüm sporculara başarı diledi.

Kurtdere Er Meydanı'nda sabah saatlerinde başlayan etkinlik kapsamında minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste 1, deste 2, deste 3 ve orta boy kategorilerinde güreşler yapıldı; müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

Antrenörler ve hakemlerle birlikte yaklaşık 2 bin 500 profesyonel sporcu'nun yer aldığı organizasyonda, 24 Ağustos Pazar günü 74 başpehlivan altın kemer için er meydanına çıkacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 65'incisi düzenlenen...

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 65'incisi düzenlenen Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, kortej eşliğinde başladı. Program kapsamında Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mezarı ziyaret edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 65'incisi düzenlenen...

