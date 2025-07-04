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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı: Minik Pehlivanlar Arenada

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların yarışlarıyla başladı. Başpehlivanlık güreşleri yarın gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 16:25
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başladı: Minik Pehlivanlar Arenada

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Minik Pehlivanlarla Başladı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda minik-1 boy pehlivanların müsabakalarıyla start aldı. Üç gün sürecek olan festivalin ilk gününde 36 pehlivan, arenada kol bağladı.

Güreşçiler Hem Rakipleriyle Hem Sıcakla Mücadele Edecek

Kırkpınar'da bu yıl toplamda 762 güreşçi mücadele edecek. Bunların 40'ı başpehlivan olarak yer alıyor. Güreş alanının etrafındaki Tunca Nehri’nin oluşturduğu nem, güreşçilerin zorlu mücadelesine ek olarak, sıcak hava ile baş etmelerine de sebep olacak. Edirne'deki sıcaklık, bugünün en yüksek 36 derece olarak ölçülürken, başpehlivanlık güreşlerinin yapılacağı cumartesi günü 38 derece olması bekleniyor.

Başpehlivanlık Müsabakaları Yarın Başlıyor

Başpehlivanlık güreşleri, yarın öğle saatlerinde başlayacak. Geçtiğimiz yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde ilk 32'ye giren başpehlivanlar, performanslarına göre 8’erli 4 torbaya ayrıldı. Bu yılki sistemle, özellikle en çok puan toplayan pehlivanlar için ayrıca bir torba oluşturuldu. Birinci, ikinci ve üçüncü torbadaki pehlivanlar ilk turda mücadele etmeyecekken, dördüncü ve beşinci torbadakiler ilk turda yer alacak.

Torbalar ve Pehlivanlar

Pehlivanların yer aldığı torbalar ise şöyle:

  • Birinci Torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım
  • İkinci Torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın
  • Üçüncü Torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel
  • Dördüncü Torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman
  • Beşinci Torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

Tüm gözler, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl da başpehlivan unvanını kazanacak olan isimlerde!

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı.

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