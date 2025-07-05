664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri İkinci Gün Müsabakaları Başladı

İkinci Gün Müsabakaları Düzenlendi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü, tozkoparan boy pehlivanlarını sahneye çıkararak başladı. Bugün gerçekleştirilen tozkoparan boy ikinci tur güreşlerinde 32 pehlivan boyandı ve kol bağlama seremonisi ile güreşmeye hazır hale geldiler.

Güreşiklerin yapılacağı bugün, tüm boylardan pehlivanlar ringe çıkacak. Öğle saatlerinde ise baş kategorisindeki ilk tur müsabakalarının başlaması bekleniyor.

Başpehlivanların Eşleşmeleri

Bu yıl, CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde ilk 32’ye giren başpehlivanların performansları doğrultusunda oluşturulan 4 torba ile yeni bir yarışma sistemi uygulanıyor. En çok puan toplayan pehlivanlardan oluşan ilave bir torba da bu yıl kayıtlara geçti.

Yeni sistemle birlikte, birinci, ikinci ve üçüncü torbadaki pehlivanlar, ilk tur müsabakalarında güreş tutmaktan muaf tutulacak. İkinci turda ise toplam 32 başpehlivan eşleşerek kıyasıya bir mücadele verecek.

Pehivanların Torbaları

Pehivanların yer aldığı torbalar şu şekilde düzenlendi:

Birinci Torba: Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım İkinci Torba: Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın Üçüncü Torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel Dördüncü Torba: Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman Beşinci Torba: Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin

Dördüncü ve beşinci torbalardan gelen başpehlivanlar, gün içerisinde birinci tur müsabakalarını gerçekleştirecek.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü, tozkoparan boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü, tozkoparan boy pehlivanların müsabakalarıyla başladı.