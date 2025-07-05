664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık Birinci Tur Müsabakaları Tamamlandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden İlk Sonuçlar

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık birinci tur müsabakaları, Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlk turda rakiplerini yenen 8 pehlivan üst tura yükseldi.

Eşleşmeler ve Mücadeleler

Başpehlivanlar, ilk tur eşleşmeleri için davet edildikleri Sarayiçi Er Meydanı'nda, dört ve beşinci torbalarda yer alan pehlivanlar arasında kıyasıya bir mücadeleye girişti. Kura sonucunda eşleşen 16 pehlivan, salavat sonrası peşreve çıkıp rakipleriyle güreşmeye başladı.

Turun Öne Çıkanları

Bu ilk turda en kısa mücadele, Furkan Durmuş Altın ile Onur Balcı arasında yaşandı. Altın, rakibini 8 dakikada yenerek üstünlük sağladı. Yunus Emre Yaman da, Ali Güngör Ekin’i mücadelenin 10’uncu dakikasında mağlup etti.

Sert Mücadeleler ve Tansiyonu Yükselten Anlar