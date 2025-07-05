664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Başpehlivanlık Birinci Tur Müsabakaları Tamamlandı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nden İlk Sonuçlar
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık birinci tur müsabakaları, Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlk turda rakiplerini yenen 8 pehlivan üst tura yükseldi.
Eşleşmeler ve Mücadeleler
Başpehlivanlar, ilk tur eşleşmeleri için davet edildikleri Sarayiçi Er Meydanı'nda, dört ve beşinci torbalarda yer alan pehlivanlar arasında kıyasıya bir mücadeleye girişti. Kura sonucunda eşleşen 16 pehlivan, salavat sonrası peşreve çıkıp rakipleriyle güreşmeye başladı.
Turun Öne Çıkanları
Bu ilk turda en kısa mücadele, Furkan Durmuş Altın ile Onur Balcı arasında yaşandı. Altın, rakibini 8 dakikada yenerek üstünlük sağladı. Yunus Emre Yaman da, Ali Güngör Ekin’i mücadelenin 10’uncu dakikasında mağlup etti.
Sert Mücadeleler ve Tansiyonu Yükselten Anlar
Seçkin Duman ile Turan Balaban arasındaki güreş ise oldukça sert geçti. El enselerin sert bir şekilde vurulması nedeniyle zaman zaman müsabakaya ara verildi ve Duman'a kule hakemi tarafından sarı kart Normal sürede galibiyetin olmadığı Özkan Yılmaz-Abdullah Güngör, Kürşat Şevki Korkmaz-Tolga Turan, Mustafa Batu-Hamza Köseoğlu, Seçkin Duman-Turan Balaban, Osman Aynur-Salih Erinç, Yalçın Üncül-Rıza Yıldırım müsabakalarında, puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde temkinli geçen güreşler, kule hakemliği tarafından verilen ihtarlarla daha hareketli bir hal aldı. Turun en son tamamlanan güreşi ise Özkan Yılmaz ile Abdullah Güngör arasında gerçekleşerek 61 dakika Müsabakalar sonucunda Furkan Durmuş Altın, Yunus Emre Yaman, Yalçın Üncül, Kürşat Şevki Korkmaz, Osman Aynur, Mustafa Batu, Seçkin Duman ve Özkan Yılmaz, üst tura yükselerek tur atlayan pehlivanlar arasında yer aldı. Dikkat çekici bir şekilde, tur atlayan 8 pehlivanın da 4. torbada yer alması göze çarptı. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci günü, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci günü, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.
Puanlama ve Sonuçlar
Normal sürede galibiyetin olmadığı Özkan Yılmaz-Abdullah Güngör, Kürşat Şevki Korkmaz-Tolga Turan, Mustafa Batu-Hamza Köseoğlu, Seçkin Duman-Turan Balaban, Osman Aynur-Salih Erinç, Yalçın Üncül-Rıza Yıldırım müsabakalarında, puanlama bölümüne geçildi. Bu bölümde temkinli geçen güreşler, kule hakemliği tarafından verilen ihtarlarla daha hareketli bir hal aldı.
Turun en son tamamlanan güreşi ise Özkan Yılmaz ile Abdullah Güngör arasında gerçekleşerek 61 dakika Müsabakalar sonucunda Furkan Durmuş Altın, Yunus Emre Yaman, Yalçın Üncül, Kürşat Şevki Korkmaz, Osman Aynur, Mustafa Batu, Seçkin Duman ve Özkan Yılmaz, üst tura yükselerek tur atlayan pehlivanlar arasında yer aldı. Dikkat çekici bir şekilde, tur atlayan 8 pehlivanın da 4. torbada yer alması göze çarptı. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci günü, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci günü, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.
Müsabakalar sonucunda Furkan Durmuş Altın, Yunus Emre Yaman, Yalçın Üncül, Kürşat Şevki Korkmaz, Osman Aynur, Mustafa Batu, Seçkin Duman ve Özkan Yılmaz, üst tura yükselerek tur atlayan pehlivanlar arasında yer aldı. Dikkat çekici bir şekilde, tur atlayan 8 pehlivanın da 4. torbada yer alması göze çarptı.
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci günü, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.
664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ikinci günü, farklı boylardaki müsabakalarla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda devam ediyor.