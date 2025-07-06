DOLAR
39,81 0%
EURO
46,9 0%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.301.539,05 0,05%

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Son Gün Müsabakaları Başladı

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, minik-1 boydaki pehlivanların müsabakalarıyla açıldı. Başpehlivanlar çeyrek finale yükselmek için mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 10:54
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Son Gün Müsabakaları Başladı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü minik-1 boydaki pehlivanların müsabakalarıyla başladı. Sarayiçi'nde düzenlenen bu geleneksel etkinlikte, baş boyu hariç diğer tüm boylarda 16 pehlivan karşı karşıya gelecek. Baş boyda ise toplamda 8 pehlivan mücadele edecek.

Güreş ağalığı ihalesinin de yapılacağı organizasyonda, başpehlivanlar öğle saatlerinde çeyrek final müsabakaları için sahaya çıkacak. 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık üçüncü tur müsabakaları sonucunda Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan, ve Ali İhsan Batmaz çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Kemer yılı dolayısıyla başpehlivanlık güreşleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, altın kemerin daimi sahibi olma iddiasını sürdürüyor.

Etkinlik, başpehlivanlık final güreşi ve ödül töreniyle sona erecek.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, alt boylardaki pehlivanların müsabakalarıyla...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, alt boylardaki pehlivanların müsabakalarıyla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, alt boylardaki pehlivanların müsabakalarıyla...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, alt boylardaki pehlivanların müsabakalarıyla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırkpınar, Sarayiçi'ne Taşınıyor: Yeni Alan 2-3 Yıla Hazır
2
A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya Maçının Hazırlıklarına Sivas'ta Başladı
3
Sergej Jakirovic: 'Önemli Bir Galibiyet Aldık'
4
Antalyaspor, Samsunspor Maçına Hazır!
5
İkiz Kardeşler Berra ve Berkay Gün, Kuraşta Milli Forma İçin Ter Döküyor
6
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Aday Kadrosu Açıklandı
7
Hayırseverlerle Açılan Spor Okulları, Kayseri'ye Madalya Getiriyor

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz