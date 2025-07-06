664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Son Gün Müsabakaları Başladı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü minik-1 boydaki pehlivanların müsabakalarıyla başladı. Sarayiçi'nde düzenlenen bu geleneksel etkinlikte, baş boyu hariç diğer tüm boylarda 16 pehlivan karşı karşıya gelecek. Baş boyda ise toplamda 8 pehlivan mücadele edecek.

Güreş ağalığı ihalesinin de yapılacağı organizasyonda, başpehlivanlar öğle saatlerinde çeyrek final müsabakaları için sahaya çıkacak. 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık üçüncü tur müsabakaları sonucunda Yusuf Can Zeybek, Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan, ve Ali İhsan Batmaz çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Kemer yılı dolayısıyla başpehlivanlık güreşleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, altın kemerin daimi sahibi olma iddiasını sürdürüyor.

Etkinlik, başpehlivanlık final güreşi ve ödül töreniyle sona erecek.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, alt boylardaki pehlivanların müsabakalarıyla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son günü, alt boylardaki pehlivanların müsabakalarıyla Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı.