664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri: Feyzullah Aktürk ve Orhan Okulu Finale Yükseldi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Sonuca Ulaşan İsimler

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan yarı finallerle devam etti. Bu önemli organizasyonda Feyzullah Aktürk ile Orhan Okulu, finale yükselerek büyük bir başarı elde etti.

Yarı Finallerdeki Zorlu Mücadeleler

Yarı finalde mücadele eden isimler, Enes Doğan ile Orhan Okulu ve Feyzullah Aktürk ile Ali İhsan Batmaz oldu. Peşrevlerin ardından başpehlivanlar güreşe başladı. İlk olarak Orhan Okulu, rakibini çabuk yenerek final öncesi dinlenme avantajı elde etme arayışına girdi. Klasik güreş stiliyle rakibinin göğsüne yaslanarak onu yoran Orhan, Enes Doğan'ı birkaç kez saha dışına çıkardı.

Enes Doğan, Orhan’ın bu taktiğini aşmayı hedeflediği sırada güreşi yere çekti. Ancak Orhan Okulu, rakibini bastırarak karşılık vererek direncini sürdürdü. Yarım saat süren mücadelede, ikili birbirine üstünlük sağlamada zorlansa da, Enes Doğan’a pasif güreş gerekçesiyle ihtar verildi. Sonunda Orhan Okulu, rakibinden puan alarak galip gelmeyi başardı ve finale ismini yazdırdı.

Feyzullah Aktürk ile Ali İhsan Batmaz Mücadelesi

Yarı finalin diğer karşılaşması ise Feyzullah Aktürk ile Ali İhsan Batmaz arasında gerçekleşti. Ali İhsan, rakibinin kasnağından yakalayıp yere düşürme hamlelerini sıkça denese de, Feyzullah’ın savunma yaparak güreşi pasifleştirmesine kule hakemliği 2 ihtar verdi. Normal sürede galip çıkamayan iki pehlivan, puanlamaya geçmek zorunda kaldı. Künde hazırlığı esnasında Ali İhsan Batmaz’dan kurtulmayı başaran Feyzullah Aktürk, bu anı değerlendirip galip gelerek finale yükselmeyi başardı.

Finalde Karşılaşacak İsimler

Artık gözler, Orhan Okulu ile Feyzullah Aktürk arasında gerçekleşecek olan final karşılaşmasına çevrildi. İki güçlü rakip, Kırkpınar tarihinde bir diğer efsanevi karşılaşmaya imza atma zamanı!

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık yarı final müsabakaları yapıldı. Orhan Okulu seyircileri selamladı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık yarı final müsabakaları yapıldı. Orhan Okulu seyircileri selamladı.