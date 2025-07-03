664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Kayıtlar Başladı

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri resmen başladı. Farklı boylardaki sporcular, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıyor.

Kayıt sırasında, cetvel hakemleri pehlivanların lisans ve kimliklerini kontrol ederken, sporcular kura çekerek güreş sıralamasındaki yerlerini belirliyor. Sporcular, minik 1, minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, ayak, deste küçük, deste orta, deste büyük, küçük orta küçük, küçük orta büyük, büyük orta, baş altı ve baş boylarında er meydanına çıkacak.

Berk Arıcı'nın Hedefleri

Küçük orta küçük boyda güreşen Berk Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Kırkpınar'da kürsüye çıkmayı hedeflediğini ifade etti. Kırkpınar'a iyi bir şekilde hazırlandığını belirten Arıcı, "Hedefim ilk 3'e girerek boy atlamak. Yağlı Güreş Ligi'nde biraz yorulduk. Ama elimizden geleni en iyi şekilde yaparak başarıya ulaşmak istiyorum. Geçen yıl sakatlık geçirmiştim, kazasız belasız bir güreş geçirmeyi hedefliyorum." dedi.

Diğer Sporcuların Hedefleri

Amasya'dan gelen deste küçük boy güreşçisi Mehmet Ali Topal, Kırkpınar'a katılan her pehlivanın formda olduğunu ve hedefinin bir an önce boy atlamak olduğunu kaydetti. Ayrıca, deste orta boy güreşçisi Ömer Faruk Öztürk de Kırkpınar'da ilk kez güreşeceğini ve büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı. Farklı boylardaki pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıyor. Kayıt işlemleri sırasında cetvel hakemleri tarafından pehlivanların lisansları ve kimlikleri kontrol edilirken pehlivanlar kura çekerek güreş sıralamasındaki yerini belirliyor.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı. Farklı boylardaki pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıyor. Kayıt işlemleri sırasında cetvel hakemleri tarafından pehlivanların lisansları ve kimlikleri kontrol edilirken pehlivanlar kura çekerek güreş sıralamasındaki yerini belirliyor.