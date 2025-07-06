664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu Altın Kemerin Sahibi Oldu

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Orhan Okulu

Bu yıl 664.sü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, başpehlivanlığın sahibi Orhan Okulu oldu. İkinci sırayı Feyzullah Aktürk alırken, üçüncülüğü Ali İhsan Batmaz ve Enes Doğan paylaştı.

Ödül Töreni ve Protokol Katılımları

Güreşçilerin podyumdaki sıralanmasının ardından ödül ve kupaları takdim edildi. Başpehlivan Orhan Okulu'nun altın kemerini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takarken, dereceye giren sporcuların ödüllerini ise önemli isimler sundu. Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve muhalefet partilerinin başkanları bu isimler arasında yer aldı.

Orhan Okulu, aynı zamanda 1 milyon lira para ödülüyle de ödüllendirildi. Bu ödül, federasyonun çeyrek final sonrası uyguladığı teşvik kapsamında verildi.

Törenin Son Anları ve Dereceler

Törenin ardından güreşçiler, toplu bir anı fotoğrafı çektirerek anlarını ölümsüzleştirdi. 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2024 başpehlivanı Yusuf Can Zeybek tarafından gönderilen Türk bayrağının, İstiklal Marşı eşliğinde indirilmesiyle tamamlandı.

Müsabakalar Sonucu Dereceler

En iyi peşrev : 1- Yiğit Kartal (Edirne), 2- Serkan Üğüler (Edirne), 3- Burak Altıok (Edirne), 3- Kerem Berk Akdağ (Antalya)

: 1- Yiğit Kartal (Edirne), 2- Serkan Üğüler (Edirne), 3- Burak Altıok (Edirne), 3- Kerem Berk Akdağ (Antalya) En teknik pehlivan : Serdar Yıldırım (Sakarya)

: Serdar Yıldırım (Sakarya) En centilmen pehlivan : Necip Al (Balıkesir)

: Necip Al (Balıkesir) Minik-1 Boy : 1- Muhammed Ferit Çilenker (Antalya), 2- Turgut Tuğra Arı (Antalya), 3- Mehmet Efe Şen (Antalya), 3- Emir Ali (Bursa)

: 1- Muhammed Ferit Çilenker (Antalya), 2- Turgut Tuğra Arı (Antalya), 3- Mehmet Efe Şen (Antalya), 3- Emir Ali (Bursa) Minik-2 Boy : 1- Nasuf Epçin (Antalya), 2- Yusuf Ziya Ataçocuğu (Muğla), 3- Ahmet Tığlı (Balıkesir), 3- Ömer Said Duran (İstanbul)

: 1- Nasuf Epçin (Antalya), 2- Yusuf Ziya Ataçocuğu (Muğla), 3- Ahmet Tığlı (Balıkesir), 3- Ömer Said Duran (İstanbul) Teşvik-1 Boy : 1- İsmet Emir (Balıkesir), 2- Musab Ümeir Kılıç (İstanbul), 3- Ömer Nacı (Bursa), 3- Mustafa Çeliker (Balıkesir)

: 1- İsmet Emir (Balıkesir), 2- Musab Ümeir Kılıç (İstanbul), 3- Ömer Nacı (Bursa), 3- Mustafa Çeliker (Balıkesir) Teşvik-2 Boy : 1- Aydıncan Gümüşdağ (Edirne), 2- Mustafa Şeref Özgül (Çanakkale), 3- Rüstem Öztürk (Bursa), 3- Emirhan Yüksel (Antalya)

: 1- Aydıncan Gümüşdağ (Edirne), 2- Mustafa Şeref Özgül (Çanakkale), 3- Rüstem Öztürk (Bursa), 3- Emirhan Yüksel (Antalya) Tozkoparan Boy : 1- İbrahim Balta (Kocaeli), 2- Hamza Yakup Oran (Bursa), 3- Poyraz Bilgin (Tokat), 3- İsmail Erkoç (Manisa)

: 1- İbrahim Balta (Kocaeli), 2- Hamza Yakup Oran (Bursa), 3- Poyraz Bilgin (Tokat), 3- İsmail Erkoç (Manisa) Ayak Boy : 1- Can Ergen (Antalya), 2- Sualp Yılmaz (Balıkesir), 3- Volkan Bilgin (Tokat), 3- Zeki Alp Bulut (Antalya)

: 1- Can Ergen (Antalya), 2- Sualp Yılmaz (Balıkesir), 3- Volkan Bilgin (Tokat), 3- Zeki Alp Bulut (Antalya) Deste Küçük Boy : 1- Selahattin Can (Balıkesir), 2- Ferhat Duman (Sakarya), 3- Kerem Berk Akdağ (Antalya), 3- Teyfik Gülter (Edirne)

: 1- Selahattin Can (Balıkesir), 2- Ferhat Duman (Sakarya), 3- Kerem Berk Akdağ (Antalya), 3- Teyfik Gülter (Edirne) Deste Orta Boy : 1- Barış Kemal Yiğit (Ankara), 2- Hüseyin Çakır (Kocaeli), 3- Şahin Dur (Tokat), 3- Muhammet Berat Duran (İstanbul)

: 1- Barış Kemal Yiğit (Ankara), 2- Hüseyin Çakır (Kocaeli), 3- Şahin Dur (Tokat), 3- Muhammet Berat Duran (İstanbul) Deste Büyük Boy : 1- Caner Arslan (Antalya), 2- Özer Özgür Aslan (Antalya), 3- Alperen Düzenci (Tokat), 3- İsmail Sait Işıklı (Ankara)

: 1- Caner Arslan (Antalya), 2- Özer Özgür Aslan (Antalya), 3- Alperen Düzenci (Tokat), 3- İsmail Sait Işıklı (Ankara) Küçük Orta Küçük Boy : 1- Mikrail Bilen (Bursa), 2- Berk Avcı (Bursa), 3- Berkay Bülüç (Antalya), 3- İsa İnce (Antalya)

: 1- Mikrail Bilen (Bursa), 2- Berk Avcı (Bursa), 3- Berkay Bülüç (Antalya), 3- İsa İnce (Antalya) Küçük Orta Büyük Boy : 1- Serhat Göçmez (Tokat), 2- Hüseyin Coşkun (Antalya), 3- Oğuzhan Öztürk (Antalya), 3- Ömer Bulut (Balıkesir)

: 1- Serhat Göçmez (Tokat), 2- Hüseyin Coşkun (Antalya), 3- Oğuzhan Öztürk (Antalya), 3- Ömer Bulut (Balıkesir) Büyük Orta Büyük Boy : 1- Yusuf İslam Taş (Antalya), 2- Oktay Güngör (Balıkesir), 3- Ahmet Han Yıldız (Balıkesir), 3- Ömer Faruk Kırat (Ankara)

: 1- Yusuf İslam Taş (Antalya), 2- Oktay Güngör (Balıkesir), 3- Ahmet Han Yıldız (Balıkesir), 3- Ömer Faruk Kırat (Ankara) Baş Altı Boyu : 1- Celal Bayar Çilenker (Antalya), 2- Tufan Güzel (Antalya), 3- Abdulrefik Öner (Kocaeli), 3- Onur Susuz (Antalya)

: 1- Celal Bayar Çilenker (Antalya), 2- Tufan Güzel (Antalya), 3- Abdulrefik Öner (Kocaeli), 3- Onur Susuz (Antalya) Baş Boyu: 1- Orhan Okulu (Antalya), 2- Feyzullah Aktürk (Ankara), 3- Enes Doğan (Balıkesir), 3- Ali İhsan Batmaz (Antalya)

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, ikinci olan Feyzullah Aktürk ve üçüncülüğü paylaşan Ali İhsan Batmaz ile Enes Doğan, düzenlenen törenle kupalarını aldı. Ödül törenine, Edirne Valisi Yunus Sezer, (solda) ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 5) da katıldı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, ikinci olan Feyzullah Aktürk ve üçüncülüğü paylaşan Ali İhsan Batmaz ile Enes Doğan, düzenlenen törenle kupalarını aldı. Ödül törenine, Edirne Valisi Yunus Sezer, (solda) ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 5) da katıldı.