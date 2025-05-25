7. Etnospor Kültür Festivali Son Günü Başladı

7. Etnospor Kültür Festivali'nde Son Gün Coşkusu

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 7. Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncü ve son gün etkinlikleri, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, geleneksel sporları ve kültürel zenginlikleri bir araya getirerek katılımcılara eşsiz bir deneyim sunuyor.

Etkinlikler ve Aktivitelere Büyük İlgi

Festival boyunca, geleneksel Türk okçuluğu, atlı cirit, güreş gibi çeşitli etkinlikler sanatseverler ve spor tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ziyaretçiler, bu uluslararası organizasyon sayesinde hem kültürel miraslarını tanımak hem de eğlenceli anlar yaşamak için bir araya geliyor.

Her Yaştan Ziyaretçi Akın Etti

Alana gelenler, gün boyunca düzenlenen çeşitli gösterileri izleme fırsatı bulurken, aynı zamanda yöresel lezzetler ve el sanatları stantlarına da yoğun ilgi gösteriyor. Bu anlamda festival, sadece spor değil aynı zamanda bir kültür buluşması olarak da öne çıkıyor.

Son gün etkinliklerinin heyecanı, festivalin kapanışını daha da özel kılıyor. Katılımcılar, festival boyunca yaşadıkları anıları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimler yapmayı ihmal etmiyorlar.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar, oyunlar ve el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar, oyunlar ve el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.