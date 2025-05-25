DOLAR
38,77 0%
EURO
44,08 0%
ALTIN
4.201,78 0%
BITCOIN
4.161.554,04 1,39%

7. Etnospor Kültür Festivali Son Günü Başladı

7. Etnospor Kültür Festivali'nin son gün etkinlikleri Atatürk Havalimanı'nda başladı. Festival, kültürel zenginlikleri bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 13:01
7. Etnospor Kültür Festivali Son Günü Başladı

7. Etnospor Kültür Festivali'nde Son Gün Coşkusu

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 7. Etnospor Kültür Festivali'nin dördüncü ve son gün etkinlikleri, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle başladı. Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen festival, geleneksel sporları ve kültürel zenginlikleri bir araya getirerek katılımcılara eşsiz bir deneyim sunuyor.

Etkinlikler ve Aktivitelere Büyük İlgi

Festival boyunca, geleneksel Türk okçuluğu, atlı cirit, güreş gibi çeşitli etkinlikler sanatseverler ve spor tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ziyaretçiler, bu uluslararası organizasyon sayesinde hem kültürel miraslarını tanımak hem de eğlenceli anlar yaşamak için bir araya geliyor.

Her Yaştan Ziyaretçi Akın Etti

Alana gelenler, gün boyunca düzenlenen çeşitli gösterileri izleme fırsatı bulurken, aynı zamanda yöresel lezzetler ve el sanatları stantlarına da yoğun ilgi gösteriyor. Bu anlamda festival, sadece spor değil aynı zamanda bir kültür buluşması olarak da öne çıkıyor.

Son gün etkinliklerinin heyecanı, festivalin kapanışını daha da özel kılıyor. Katılımcılar, festival boyunca yaşadıkları anıları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekimler yapmayı ihmal etmiyorlar.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı...

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar, oyunlar ve el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı...

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu festival, Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Yaklaşık 35 ülkeden katılım sağlanan Etnospor Kültür Festivali'nde, geleneksel sporlar, oyunlar ve el sanatları ile gastronomi ve sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Efeler Yolu Ultra Trail Yarışları Tamamlandı
2
Şahinbey Ampute Futbol Takımı Süper Lig Şampiyonu Oldu
3
Novak Djokovic ve Eddie Redmayne Bodrum'da Buluştu
4
Beşiktaş'ta Serdal Adalı Dönemi Resmen Başladı
5
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Finaline Hazırlanıyor
6
Anadolu Yıldızlar Kros Ligi Finali Kütahya'da Yapıldı
7
7. Etnospor Kültür Festivali Son Günü Başladı

Ceyhan Nehri'nde SOS Alarmı: Adanalılar Çözüm Bekliyor

İstanbullular Dikkat! 25 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Sizi Bekliyor

Bakan Kurum'dan Depozito Destekleri: Yeni Sistemle Cebinize Katkı

Ankara'dan Bayram Desteği: Ebeveynler ve Çocuklar İçin Kıyafet Yardımı

Manisa'da Promosyon İhalesi: 65.500 TL Ödeme Müjdesi

Samsun'da Tufan Kapıda: Meteoroloji Uyardı!

Ankara'da Taksi Fiyatlarına Büyük Zam: Cebinizi Yakacak Detaylar

Erdoğan'dan Rekor Kredi Paketi Müjdesi: Ekonomi Canlanıyor!

Temmuz'da Çalışanlara Kıdem Tazminatı Müjdesi: 77.960 TL Artış!

Kütahya'ya 187 Milyon TL KÖYDES Desteği! Bakan Kurum'dan Müjde

İzmir'de Meteorolojiden Kritik Uyarı: Kavurucu Sıcaklar Sonrasında Sağanak Yağış!

İBB'de 4. Dalga Yolsuzluk Operasyonu: Yeni Gözaltılar!