DEPSAŞ Enerji As 30-28 KH Besa Famgas — EHF Erkekler Avrupa Kupası'na Veda

DEPSAŞ Enerji As 30-28 KH Besa Famgas

EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanşı

DEPSAŞ Enerji As Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Kosova'nın KH Besa Famgas takımını 30-28 mağlup etti.

Ankara'da, Türkiye Hentbol Federasyonunun Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşma karşılıklı gollerle başladı. Ev sahibi takım maçın 15. dakikasında 9-4 üstünlüğü yakaladı.

25. dakikada Kosova temsilcisi farkı eritti ve skoru 12-11'e getirirken, ilk yarının son bölümünde toparlanan DEPSAŞ karşılaşmanın ilk devresini 16-11 önde tamamladı.

İkinci yarıya da iyi başlayan ev sahibi ekip, 35. dakikada 20-14 öne geçti. 43. dakikada fark 7 gole (24-17) çıkan DEPSAŞ, kalan bölümde turu geçmek için gereken 6 gollük avantajı koruyamadı ve müsabakayı 30-28 kazandı.

Ancak, ilk maçta da 5 gollük farkla yenildiği için DEPSAŞ Enerji As, EHF Erkekler Avrupa Kupası'na veda etti.

Hentbolda EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında DEPSAŞ Enerji As, Kosova'nın KH Besa Famgas takımıyla Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda DEPSAŞ Enerji As oyuncusu Daniel Bello (99) rakibiyle mücadele etti.