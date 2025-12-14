7. Uluslararası Mersin Maratonu Başladı — 2.601 Sporcu Mersin'de

7. Uluslararası Mersin Maratonu start aldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Uluslararası Mersin Maratonu, Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından verilen startla başladı. Organizasyon, ‘Tarih ve doğaya, spora ve dostluğa, attığın her adımda Mersin koşar arkanda’ mottosuyla renkli görüntülere sahne oldu.

Parkurlar ve ilk etaplar

Dünya Atletizm Birliği tarafından ’Elite Label’ kategorisinde sınıflandırılan maraton kapsamında ilk olarak 10 kilometre koşusu start aldı. 2 bin 141 sporcunun katıldığı 10K yarışının tamamlanmasının ardından sporcular, finiş noktası olan Özgecan Aslan Meydanı’na ulaştı.

Organizasyonun en uzun parkuru olan 42 kilometrelik maratonun startı saat 10.00’da verilirken, Mersin halkının yoğun ilgi gösterdiği halk koşusu ise saat 10.15'te başladı.

Katılım ve uluslararası temsil

Bu yılki organizasyona Türkiye’nin 55 farklı ilinden ve toplam 34 ülkeden 2 bin 601 sporcu katıldı. Katılımcıların 2 bin 417184 yabancı sporcu da Mersin’de yarıştı. 42 kilometre maratonunda 365 Türk, 95 yabancı sporcu start alırken, elit kategoride milli atletlerin yanı sıra uluslararası derecelere sahip isimler de yer aldı.

Parkur, hava ve etkinlikler

Aralık ayında olunmasına rağmen Mersin’de adeta ilkbaharı andıran bir havada koşulan maraton, sporcular için ideal koşu şartları sundu. Sahil şeridi boyunca uzanan parkur, hem düşük rakımı hem de iklim avantajıyla dikkat çekti. Etkinlik alanında kurulan yılbaşı pazarı ve çeşitli aktiviteler de maratona ayrı bir renk kattı.

Organizasyon ve beklenti

Maraton parkuru Adnan Menderes Bulvarı’ndan başlayarak sahil hattı boyunca devam ederken, sporcular belirlenen noktalardan dönüş alarak finişe ulaşıyor. Organizasyonun yaklaşık 2-2,5 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

Vahap Seçer’in de takip ettiği maraton, sporseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. 7. Uluslararası Mersin Maratonu, sporun birleştirici gücünü ve Mersin’in ev sahipliği potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

