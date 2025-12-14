DOLAR
Şahinbey'de Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi — 907 sporcu

Şahinbey'de düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası 8-12 Aralık'ta 907 sporcunun katılımıyla tamamlandı; serbest, grekoromen ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 16:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 16:13
Şahinbey'de Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi — 907 sporcu

Şahinbey'de Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi

Şahinbey Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası, 5 gün süren heyecanlı müsabakaların ardından sona erdi.

Turnuva, Türkiye Güreş Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle 8-12 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Organizasyona 907 sporcu katıldı; 60'tan fazla şehirden gelen 200'den fazla kulüp mücadele etti.

Beş gün boyunca süren karşılaşmalarda sporcular, Türk güreşinin gücünü ve potansiyelini bir kez daha sergiledi. Müsabakalar boyunca fair-play ruhu ön planda oldu ve tribünleri dolduran güreş severler sporculara yoğun ilgi gösterdi.

Dereceye giren sporcular

Serbest stilde

57 kiloda Yusuf Demir, 61 kiloda Emrah Ormanoğlu, 65 kiloda Ahmet Duman, 70 kiloda Abdullah Toprak, 74 kiloda Ömer Faruk Çayır, 79 kiloda Okan Tahtacı, 86 kiloda Osman Göçen, 92 kiloda Fatih Altunbaş, 97 kiloda Emirhan Kılıç, 125 kiloda Feyzullah Aktürk birinci oldu.

Grekoromen stilde

55 kiloda Muhammet Emin Çakır, 60 kiloda Ekrem Öztürk, 63 kiloda Enes Başar, 67 kiloda Murat Fırat, 72 kiloda Muhammed Ali Göçmen, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 82 kiloda Yüksel Sarıçiçek, 87 kiloda Doğan Kaya, 97 kiloda Beytullah Kayışdağ, 130 kiloda Fatih Bozkurt birinciliği elde etti.

Kadınlarda

50 kiloda Zehra Demirhan, 53 kiloda Zeynep Yetgil, 55 kiloda Tuba Demir, 57 kiloda Elvira Süleyman, 59 kiloda Bediha Gün, 62 kiloda Sevim Akbaş, 65 kiloda Beyza Nur Akkuş, 68 kiloda Ayşe Erkan, 72 kiloda Derya Nur Karaduman, 76 kiloda Elmira Yasin kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törende madalya ve kupalar takdim edildi. Şampiyona, hem sportif kalitesi hem de katılım yoğunluğu ile son yılların en kapsamlı Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonalarından biri olarak değerlendirildi.

