74. NBA All-Star Maçlarını Shaq Takımı Kazandı

74. NBA All-Star Maçları Shaq Takımı'nın Zaferiyle Sonuçlandı

2025 NBA All-Star maçlarının finalinde, Shaq Takımı, Chuck Takımı'nı 41-25 mağlup ederek şampiyon oldu. Finalde milli basketbolcu Alperen Şengün 19 saniye oyunda kalırken, önceki aşamalarda önemli katkılarda bulundu.

Alperen Şengün Tarihe Geçti

All-Star organizasyonu, ABD'nin San Francisco kentindeki Chase Center'da gerçekleşti. Alperen Şengün, 2007 yılında bunu başaran Mehmet Okur'un ardından NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ikinci Türk oyuncusu olarak dikkat çekti.

İlk yarı finalde Chuck Takımı, Kenny Takımı'nı 41-32'lik skorla geçerek finale yükseldi. Alperen, 4 dakikalık süre içinde 4 sayı ve 1 ribaunt ile oynadı.

Shaq Takımı'nın Yükselişi

Diğer yarı finalde ise Shaq Takımı, Candace Takımı'nı 42-35'lik skor ile yenerek finale adını yazdırdı. Damian Lillard ve Stephen Curry performanslarıyla takımın zaferine katkıda bulundu.

Final Mücadelesi ve MVP Ödülü

Final karşılaşmasında Jayson Tatum 15 sayı, 3 ribaunt ve Stephen Curry 12 sayı, 4 ribaunt ile ön plana çıktı. Chuck Takımı'nda ise Victor Wembanyama 11 sayı kaydetti.

Finalin MVP'si ise, 12 sayı, 4 ribaunt, 1 asist ve 2 top çalma ile Stephen Curry oldu. Curry, turnuvada iki karşılaşmada toplamda 20 sayı ve 10 ribaunt ile 2022'nin ardından ikinci kez bu ödüle layık görüldü.