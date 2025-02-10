87 Yaşındaki Ahmet Özer ve Oğlu Öner Özer'den Masa Tenisi İle Dolu Bir Hayat

Masa Tenisinde Aile Bağları Güçleniyor

Mersin'de veteran masa tenisi sporcusu 87 yaşındaki Ahmet Özer, 54 yaşındaki oğlu Öner Özer ile birlikte turnuvalara hazırlanıyor. İkilinin haftada iki gün gerçekleştirdiği antrenmanlar, hem spor hem de aile bağlarını güçlendiriyor.

Ahmet Özer'in Başarı Dolu Kariyeri

Emekli matematik öğretmeni Ahmet Özer, 1950 yılından beri masa tenisi ile iç içe. Katıldığı sayısız ulusal ve uluslararası turnuvada 132 ödül kazanmış olan Özer, son olarak Mersin'de düzenlenen 4. Masa Tenisi Veteran Turnuvası'nda "en yaşlı masa tenisi sporcu" unvanı ile mücadele etti. 80 yaş üstü kategorisinde 3. olarak madalya kazanan Özer, birçok antrenör ve sporcuya da ilham kaynağı oldu.

Baba ve Oğul Turnuva Hedefliyor

Baba Ahmet, oğlu Öner ile birlikte 13 Nisan'da Seyfi Alanya Spor Salonu'nda yapılacak Mersin Ferdi Masa Tenisi Turnuvası'nda derece almayı hedefliyor. Ahmet Özer, 100 yaşına kadar masa tenisi oynamayı düşündüğünü söylüyor.

Oğul Öner Özer’in Dönüşü

Oğlu Öner Özer, 2014 yılında bıraktığı masa futboluna 2022'de tekrar dönmüştür. Babasından aldığı ilham ile yeniden aktif spor hayatına başlayan Öner, haftada iki gün babası ile birlikte antrenman yaparak bu güzel anların tadını çıkarıyor.

Oğul Öner, "Babam, ilerleyen yaşlara kadar aktif ve sağlıklı yaşamanın en güzel rol modeli," diyerek, babası ile olan ilişkisini ve bu süreçte sağladığı motivasyonu vurguluyor.

Sporun Yaşamsal Önemi

Ahmet Özer, masa tenisini sağlık açısından faydalı bulurken, bu spor dalının tüm vücut kaslarını çalıştırdığını ifade etti. "Masat tenisi ile geçirdiğim anlar hem sağlığım hem de oğluma olan bağım için kıymetli," dedi.

Bu örnek baba-oğul hikayesi, sporun hayatı ne denli besleyebileceğinin güzel bir simgesi olarak öne çıkıyor.