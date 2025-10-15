9. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 19 Ekim'de Kozan'da

9. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 19 Ekim'de Kozan'da

İsmet Atlı anısına düzenlenen organizasyon yeni er meydanı ve müze açılışıyla yapılacak

Adana'da olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 9. kez düzenlenecek Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 19 Ekim'de Kozan ilçesinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona yaklaşık 1000 sporcu katılması bekleniyor ve organizasyonda 528 bin lira para ödülü dağıtılacak. Etkinlik, açılışı yapılacak İsmet Atlı Müzesi yanındaki er meydanında yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, belediyede düzenlenen toplantıda, geleneksel hale gelen güreşleri düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçer, "Şehrimizin tanıtımı için çok anlamlı ve değerli bir organizasyon, hem de ata sporumuza sahip çıkmak anlamında çok kıymetli." dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da organizasyonun hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti. Yeni yapılan er meydanında etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Atlı, "Organizasyona iyi hazırlandık, geçen yıldan daha iyi olacak. Yaptığımız 14,5 dönümlük bir tesis var. İçerisinde er meydanı ve yanında İsmet Atlı adına yapılmış bir güreş müzesi var, oranın açılışını yapacağız." diye konuştu.

Toplantıya, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez de katıldı.

