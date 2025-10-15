9. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 19 Ekim'de Kozan'da

Adana'da 19 Ekim'de Kozan'da düzenlenecek 9. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'ne yaklaşık 1000 sporcu katılacak; 528 bin lira ödül dağıtılacak ve İsmet Atlı Müzesi açılacak.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 11:59
9. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 19 Ekim'de Kozan'da

9. Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 19 Ekim'de Kozan'da

İsmet Atlı anısına düzenlenen organizasyon yeni er meydanı ve müze açılışıyla yapılacak

Adana'da olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 9. kez düzenlenecek Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri 19 Ekim'de Kozan ilçesinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona yaklaşık 1000 sporcu katılması bekleniyor ve organizasyonda 528 bin lira para ödülü dağıtılacak. Etkinlik, açılışı yapılacak İsmet Atlı Müzesi yanındaki er meydanında yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, belediyede düzenlenen toplantıda, geleneksel hale gelen güreşleri düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Geçer, "Şehrimizin tanıtımı için çok anlamlı ve değerli bir organizasyon, hem de ata sporumuza sahip çıkmak anlamında çok kıymetli." dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da organizasyonun hazırlıklarını tamamladıklarını ifade etti. Yeni yapılan er meydanında etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Atlı, "Organizasyona iyi hazırlandık, geçen yıldan daha iyi olacak. Yaptığımız 14,5 dönümlük bir tesis var. İçerisinde er meydanı ve yanında İsmet Atlı adına yapılmış bir güreş müzesi var, oranın açılışını yapacağız." diye konuştu.

Toplantıya, Türk Güreş Vakfı Adana Şube Başkanı Mustafa Dönmez de katıldı.

Adana'da olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 9. kez düzenlenecek "Geleneksel...

Adana'da olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 9. kez düzenlenecek "Geleneksel İsmet Atlı Karakucak Güreşleri" 19 Ekim'de Kozan ilçesinde yapılacak. Organizasyonun tanıtımı için belediyede basın mensuplarının da katılımıyla toplantı düzenlendi.

Adana'da olimpiyat şampiyonu merhum İsmet Atlı anısına bu yıl 9. kez düzenlenecek "Geleneksel...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UEFA Konferans Ligi İkinci Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı
2
Trabzonspor, Çaykur Rizespor Deplasmanı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Kartal Yuvası 2026 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu Defileyle Tanıtıldı
4
Beşiktaş'tan Afyonkarahisar'da Öğrencilere Forma ve Spor Malzemesi
5
TBF Başkanı Türkoğlu: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 1. yaşında
6
Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
7
İşitme Engelli Milli Hentbolcu Cem Denli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Eskişehir'de Halk Ekmek Zammı: Bugün Devreye Alınacak

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor