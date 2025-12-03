Zeren Spor 3-0 LKS Commercecon Lodz — 2026 CEV Şampiyonlar Ligi Galibiyeti

Zeren Spor, 2026 CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında LKS Commercecon Lodz’u 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 22:29
2026 CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında Zeren Spor, evinde Polonya ekibi LKS Commercecon Lodz’u 25-19, 27-25, 25-20 setlerle 3-0 yendi.

Maç Detayları

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Dominga Lot (İtalya), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

Kadrolar

Zeren Spor: Gatina, Kübra, Lazareva, Saliha, Aleksic, Malinov, Özlem (L), Beyza, Ceren (L), Şeyma, Eylül, Mihajlovic

LKS Commercecon Lodz: Obiala, Gajer, Brambilla, Stefanik, Hryshchuk, Szczyrba, Pawlowska (L), Bidias, Cechetto, Kowalczyk

Setler ve Süre

Setler: 25-19, 27-25, 25-20

Süre: 86 dakika (26, 29, 31)

