Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 6. haftasında Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını tamamladı; Fatih Tekke yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Maç yarın 20.00'de Papara Park'ta.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 21:33
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlıklar ve antrenman

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takım üzerinde taktik ağırlıklı bir antrenman yapıldı. Bordo-mavililerde maç öncesi son düzenlemeler tamamlandı.

Maç Detayları

Bordo-mavililer, yarın Papara Park'ta saat 20.00'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki tamamladı.

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek