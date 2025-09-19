Trabzonspor, Gaziantep FK maçına hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hazırlıklar ve antrenman
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde takım üzerinde taktik ağırlıklı bir antrenman yapıldı. Bordo-mavililerde maç öncesi son düzenlemeler tamamlandı.
Maç Detayları
Bordo-mavililer, yarın Papara Park'ta saat 20.00'de Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki tamamladı.