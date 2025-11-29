Söğütspor - Yalovaspor Maçına Hazır | BAL 5. Grup

Söğütspor, BAL 5. Grup 8. haftasında yarın Söğüt İlçe Stadı'nda saat 14.00'te Yalovaspor'u ağırlayacak; takım hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 14:53
Maç Detayları

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Yalovaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 8. hafta çerçevesinde Söğütspor, yarın Söğüt İlçe Stadı'nda saat 14.00'te Yalovaspor'u konuk edecek.

Hazırlıklar

Söğütspor, alt sıraları yakından ilgilendiren maç öncesi müsabakanın oynanacağı statta ter idmanı yaptı. İdmanda futbolcuların neşesinin yerinde olduğu görüldü ve Bilecik ekibi antrenman sonrası maç saatini beklemeye başladı.

Puan Durumu

Söğütspor, 13 takımlı ligde 6 puanla 11. sırada yer alırken, Yalovaspor ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

