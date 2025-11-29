Söğütspor - Yalovaspor Maçına Hazır | BAL 5. Grup
Maç Detayları
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik'i temsil eden Söğütspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Yalovaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini bekliyor.
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 8. hafta çerçevesinde Söğütspor, yarın Söğüt İlçe Stadı'nda saat 14.00'te Yalovaspor'u konuk edecek.
Hazırlıklar
Söğütspor, alt sıraları yakından ilgilendiren maç öncesi müsabakanın oynanacağı statta ter idmanı yaptı. İdmanda futbolcuların neşesinin yerinde olduğu görüldü ve Bilecik ekibi antrenman sonrası maç saatini beklemeye başladı.
Puan Durumu
Söğütspor, 13 takımlı ligde 6 puanla 11. sırada yer alırken, Yalovaspor ise 2 puanla son sırada bulunuyor.
