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9. Uluslararası Gelibolu Maratonu Coşkuyla Başladı

Çanakkale'de gerçekleştirilen '9. Uluslararası Gelibolu Maratonu'na 21 ülkeden 3 bin 112 sporcu katılıyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:14
9. Uluslararası Gelibolu Maratonu Coşkuyla Başladı

Çanakkale'de '9. Uluslararası Gelibolu Maratonu' Coşkuyla Başladı

Bu yıl "Pes etmeyenlerin izinden" sloganıyla düzenlenen 9. Uluslararası Gelibolu Maratonu, Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası'nda start aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Valiliği gibi önemli kuruluşların iş birliğiyle gerçekleştirilen maratona, 21 farklı ülkeden toplam 3.112 sporcu katılıyor.

Maraton Kategorileri ve Katılımcılar

42 kilometrelik maraton koşusunda 89, 21 kilometrelik yarı maratonda 285, 10 kilometre koşuda 944 ve 1,915 kilometrelik '1915 Saygı Koşusu'nda ise 1.794 kişi mücadele ediyor. Tüm sporcular, Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki başlangıç noktasından koşuya başladı.

Tarihi Bir Tematik Parkur

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu organizasyonun önemli bir buluşma noktası olduğunu belirtti. Kaşdemir, "Gelen bütün sporcular bu tematik parkurda keyif alarak koşularını yapıyorlar. Çanakkale olarak mutluyuz, çünkü tarihi alanımız, festivallerin, maratonların adresi haline geldi," ifadelerini kullandı.

Protokol Katılımcıları

Maratona, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Gelibolu 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Ersin Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan gibi birçok önemli isim katıldı. Bu etkinlik, barışın ve dostluğun simgesi olarak anılmaya devam ediyor.

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