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9. Uluslararası Gelibolu Maratonu Sonuçlandı

Uluslararası Gelibolu Maratonu'nda Üzeyir Söylemez, 42 km yarışını birincilikle tamamladı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 29.09.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:33
9. Uluslararası Gelibolu Maratonu Sonuçlandı

Uluslararası Gelibolu Maratonu Büyük Bir Coşkuyla Sona Erdi

“Pes etmeyenlerin izinden” temasıyla düzenlenen 9. Uluslararası Gelibolu Maratonu, Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda başarıyla gerçekleşti. Yarışta, Üzeyir Söylemez birincilik elde etti.

Maratona Yoğun Katılım

Bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve GESTAŞ tarafından düzenlenen maratona, toplamda 21 ülkeden 3 bin 112 sporcu katıldı.

Kategorilerdeki Kazananlar

Maratonun 42 kilometrelik parkurunu, Üzeyir Söylemez 2 saat 31 dakika 32 saniyede tamamlayarak birinci oldu. Hacı Sebahattin Çavga ikinci, Kamil İnak ise üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlarda ise Bahar Gülenç Taşdelen 4 saat 2 dakika 9 saniyelik zamanı ile birinci oldu. Arkasında Darine Litaief ikinci, Belgin Arı ise üçüncü olarak tamamladı.

Dereceye Giren Sporcular

Ödülleri aldıktan sonra, organizasyonda Ümit Er, Batuhan Sağın, Özmen Yucak, Ece Calp, Yasemin Hamamcı, Nebahat Yılmaz, Bedri Şimşek, Andrii Oliinyk, Ahmet Tek, Dilara Baytaroğlu, Elif Erim, Nur Aşkın gibi isimler de dereceye girerek adlarını duyurdu.

Ödül Töreni

Kilitbahir köyündeki Namazgah Tabyası'nda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Bu başarılı organizasyon, sporcuların ve izleyicilerin büyük ilgisi ile tamamlandı.

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