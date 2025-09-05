DOLAR
9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları Sona Erdi

Tekirdağ'da düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup, 8 ülkeden 34 kulüp ve 254 sporcunun katılımıyla Rumeli İskelesi'nde düzenlenen törenle sona erdi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:49
Tekirdağ'da düzenlenen 9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Yelken Yarışları tamamlandı. Organizasyon, Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirildi; 8 ülkeden 34 kulüp ve 254 sporcu yarışlara katıldı.

Organizasyon ve Katılımcılar

Yarışların son gününde yapılan kapanış töreni Rumeli İskelesi'nde düzenlendi. Etkinlik, farklı ülkelerden genç yelkencileri bir araya getirerek Tekirdağ'ın uluslararası bir yelken merkezi olarak öne çıkmasını sağladı.

Kapanış Töreni ve Mesajlar

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku, Tekirdağ'ın çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti ve yarışlara katılan sporculara teşekkür etti. Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Başkanı Osman Serez ise kentte çok sayıda yelkenciyi misafir etmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi ve gelecek yıl daha fazla sporcuyu beklediklerini ifade etti.

Kapanışta ödüller, Emin Benan Utku, Osman Serez, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Hüseyin Ergin Özdem ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Dereceye Giren Sporcular

Genel kategori: 1- Yiğit Ali Sarıçakır, 2- Elif Terece, 3- Ada Vera Tüfekçiler

Genel kızlar kategorisi: 1- Elif Terece, 2- Ada Vera Tüfekçiler, 3- Nikol Burgazlieva

Bambino genel kategori: 1- Ahmet Erülgen, 2- Latife Alya Arıcan, 3- Tunahan Piker

Bambino kızlar kategorisi: 1- Latife Alya Arıcan, 2- Leyla Kızılok, 3- Ela Terece

Cherry Cup erkekler: 1- Andri Bondariuk, 2- Emir Tombuloğlu, 3- Tihomir Tuzlukov

Cherry Cup kızlar: 1- Nikol Burgazlieva, 2- Elif Terece, 3- Xuan Ya

