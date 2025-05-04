A. Carraro Imoco, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Zafere Ulaştı

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan A. Carraro Imoco'nun başantrenörü Daniele Santarelli, takımının başarısını değerlendirdi. Santarelli, "Bir kupa kazanmak her zaman özel. Biz bu kupayı hak ettik," diyerek takımının final performansına övgülerde bulundu.

Final Maçından Ardından Santarelli’nin Açıklamaları

İtalyan başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki final mücadelesinin ardından, "İnanılmaz bir final maçıydı. Maç boyunca mükemmel bir voleybol oynadık. Bu sezon çok mücadele ettik ve iyi bir iş çıkardık," ifadelerini kullandı.

Özellikle İstanbul'da şampiyon olmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirten Santarelli, "İstanbul'a A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörü olarak geldim. Sezonun en önemli şampiyonluğunu kazandım. Bunu her zaman kalbimde taşıyacağım," dedi.

Milli Takım Hazırlıkları

Santarelli, milli takım sezonuna hazırlık yaptıklarını ve Paris 2024 Olimpiyatları için çalışmalara devam ettiklerini vurguladı. "Bu sezon iyi bir iş ortaya koyacağımızı düşünüyorum," diyerek genç oyuncularla birlikte büyük bir sistem oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gabi: "Bu An İçin Çok Çalıştık"

A. Carraro Imoco’nun Brezilyalı yıldızı Gabi Guimaraes, kupayı kazanmanın mutluluğunu paylaştı. Guimaraes, "Savino Del Bene'nin dünkü VakıfBank maçından sonra kazanmaya hazır olduğunu biliyorduk. Bu an için çok çalıştık," açıklamasında bulundu.

30 yaşındaki oyuncu, "Sezon başında hedefimiz bütün kupaları kazanmaktı. Kolay değildi," diyerek mücadelelerinin önemini vurguladı. Tecrübeli oyuncu, Santarelli’nin liderliğinde gösterdiği gelişimden dolayı da mutluluğunu ifade etti.

İstanbul'a Dönüş

İstanbul'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gabi, "Imoco ile ilk yılım ve 5 kupa kazandım. Bu gerçekten kolay değil. Kutlama zamanı," dedi. Ayrıca, VakıfBank’ı her zaman destekleyeceğini belirterek, "VakıfBank benim için her zaman özel olacak," ifadelerini kullandı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu final maçında, A. Carraro Imoco ile Savino Del Bene takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından A. Carraro Imoco oyuncusu Gabi Guimaraes, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonu final maçında, A. Carraro Imoco ile Savino Del Bene takımları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ardından A. Carraro Imoco oyuncusu Gabi Guimaraes, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.