A Milli Basketbol Takımı 24 Yıl Sonra EuroBasket Finalinde

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek, 24 yıl sonra büyük bir başarıya imza attı. Arena Riga'da oynanan maçta Ay-yıldızlı ekip üstün bir performans sergiledi ve adını finale yazdırdı.

Finalde Almanya ile şampiyonluk mücadelesi

Milliler, 14 Eylül Pazar günü finalde Almanya'ya karşı şampiyonluk için sahaya çıkacak. Final mücadelesi saat 21.00'de başlayacak.

Turnuva serüveni ve galibiyet serisi

A Milli Takım, EuroBasket 2025 A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı. Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı eleyerek yarı finale yükseldi. Milliler, turnuvada ilk kez 8 maçlık galibiyet serisi yakalayarak EuroBasket tarihinde yeni bir başarıya imza attı.

Tarihi geçmiş ve önceki final

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final maçına çıkacak. Milliler, ilk kez ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de finale yükselmiş ve finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilik elde etmişti.

Yunanistan'a 15 yıl sonra galibiyet

Türkiye, Yunanistan'ı resmi müsabakalarda 15 yıl sonra yendi. Milliler, iki ekip arasındaki 15. resmi mücadelede 4. galibiyetini aldı; son galibiyetleri 2010 Dünya Şampiyonası grup aşamasında 76-65'lik skorla gelmişti.

Ercan Osmani'den öne çıkan performans

Milli oyuncu Ercan Osmani, Yunanistan maçında kaydettiği 28 sayıyla galibiyette başrol oynadı. Maçın oyuncusu seçilen Ercan, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turundan itibaren bir maçta en fazla skor üreten oyuncusu oldu.

Kadro ve kutlama

Maçın ardından A Milli Takım oyuncuları ve teknik ekip büyük bir sevinç yaşadı. Milli basketbolcular, EuroBasket 2025'te finale yükselmenin coşkusunu yakınları ve Türk taraftarlarla paylaştı.