A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile Tarih Yazıyor!

A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Rekabeti

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı takım, daha önce rakibiyle oynadığı 16 maçın 11'inden galip gelerek üstünlüğünü sürdürdü.

Karşılaşma İstatistikleri

A Milli Erkek Takımı, Macaristan ile geçmişteki 16 maçta 10'u resmi olmak üzere toplamda 16 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlı ekip, 11 galibiyet alırken, 5 kez rakibine mağlup oldu. Milliler, bu maçlarda toplamda 1190 sayı atarken, potasında 1158 sayı gördü.

İlk Maç ve En Farklı Galibiyet

A Milli Takım, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı. O karşılaşmada, Avrupa Şampiyonası'nda, rakiplerine 66-55 mağlup oldu. Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini ise 22 Kasım 2024'te elde etti ve İstanbul'da oynanan elemelerde rakibini 92-66 ile geçerek dikkat çekti.

Macaristan ile Oynanan Maçlar

Türkiye ile Macaristan arasındaki tarihi maçların detayları şu şekildedir:

10.06.1955 - Avrupa Şampiyonası - Budapeşte (Macaristan) - Skor: 55-66

- Avrupa Şampiyonası - Budapeşte (Macaristan) - Skor: 55-66 26.11.1955 - İkili Temas - İstanbul - Skor: 68-76

- İkili Temas - İstanbul - Skor: 68-76 09.10.1963 - Avrupa Şampiyonası - Wroclaw (Polonya) - Skor: 52-50

- Avrupa Şampiyonası - Wroclaw (Polonya) - Skor: 52-50 21.05.1969 - Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu - Budapeşte (Macaristan) - Skor: 58-69

- Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu - Budapeşte (Macaristan) - Skor: 58-69 07.05.1973 - Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Szombathely (Macaristan) - Skor: 80-62

- Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Szombathely (Macaristan) - Skor: 80-62 20.05.1979 - Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Selanik (Yunanistan) - Skor: 87-81

- Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Selanik (Yunanistan) - Skor: 87-81 11.05.1980 - FIBA Turnuvası - Viyana (Avusturya) - Skor: 85-82

- FIBA Turnuvası - Viyana (Avusturya) - Skor: 85-82 06.05.1981 - Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - İstanbul - Skor: 78-77

- Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - İstanbul - Skor: 78-77 29.05.1982 - Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Porto (Portekiz) - Skor: 79-76

- Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Porto (Portekiz) - Skor: 79-76 26.06.1983 - FIBA Turnuvası - Szolnok (Macaristan) - Skor: 69-80

- FIBA Turnuvası - Szolnok (Macaristan) - Skor: 69-80 31.05.1985 - FIBA Turnuvası - Wels (Avusturya) - Skor: 83-80

- FIBA Turnuvası - Wels (Avusturya) - Skor: 83-80 28.12.1985 - FIBA Turnuvası - Kuopio (Finlandiya) - Skor: 83-81

- FIBA Turnuvası - Kuopio (Finlandiya) - Skor: 83-81 16.05.1986 - Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Liege (Belçika) - Skor: 73-67

- Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Liege (Belçika) - Skor: 73-67 11.05.1991 - Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu - Neuchatel (İsviçre) - Skor: 70-73

- Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu - Neuchatel (İsviçre) - Skor: 70-73 12.06.1999 - Hazırlık Turnuvası - Caen (Fransa) - Skor: 78-72

- Hazırlık Turnuvası - Caen (Fransa) - Skor: 78-72 22.11.2024 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri - İstanbul - Skor: 92-66

Not: Tablodaki skorlarda ilk takım Türkiye olarak belirtilmiştir.

Bu önemli maçta A Milli Takım'a başarılar diliyoruz!

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.