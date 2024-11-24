A Milli Basketbol Takımı, Macaristan ile Tarih Yazıyor!

A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Rekabeti
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı takım, daha önce rakibiyle oynadığı 16 maçın 11'inden galip gelerek üstünlüğünü sürdürdü.
Karşılaşma İstatistikleri
A Milli Erkek Takımı, Macaristan ile geçmişteki 16 maçta 10'u resmi olmak üzere toplamda 16 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda ay-yıldızlı ekip, 11 galibiyet alırken, 5 kez rakibine mağlup oldu. Milliler, bu maçlarda toplamda 1190 sayı atarken, potasında 1158 sayı gördü.
İlk Maç ve En Farklı Galibiyet
A Milli Takım, Macaristan ile ilk olarak 1955 yılında karşılaştı. O karşılaşmada, Avrupa Şampiyonası'nda, rakiplerine 66-55 mağlup oldu. Ay-yıldızlı takım, Macaristan karşısında en farklı galibiyetini ise 22 Kasım 2024'te elde etti ve İstanbul'da oynanan elemelerde rakibini 92-66 ile geçerek dikkat çekti.
Macaristan ile Oynanan Maçlar
Türkiye ile Macaristan arasındaki tarihi maçların detayları şu şekildedir:
- 10.06.1955 - Avrupa Şampiyonası - Budapeşte (Macaristan) - Skor: 55-66
- 26.11.1955 - İkili Temas - İstanbul - Skor: 68-76
- 09.10.1963 - Avrupa Şampiyonası - Wroclaw (Polonya) - Skor: 52-50
- 21.05.1969 - Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu - Budapeşte (Macaristan) - Skor: 58-69
- 07.05.1973 - Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Szombathely (Macaristan) - Skor: 80-62
- 20.05.1979 - Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Selanik (Yunanistan) - Skor: 87-81
- 11.05.1980 - FIBA Turnuvası - Viyana (Avusturya) - Skor: 85-82
- 06.05.1981 - Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - İstanbul - Skor: 78-77
- 29.05.1982 - Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Porto (Portekiz) - Skor: 79-76
- 26.06.1983 - FIBA Turnuvası - Szolnok (Macaristan) - Skor: 69-80
- 31.05.1985 - FIBA Turnuvası - Wels (Avusturya) - Skor: 83-80
- 28.12.1985 - FIBA Turnuvası - Kuopio (Finlandiya) - Skor: 83-81
- 16.05.1986 - Avrupa Şampiyonası Yarı Final Grubu - Liege (Belçika) - Skor: 73-67
- 11.05.1991 - Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu - Neuchatel (İsviçre) - Skor: 70-73
- 12.06.1999 - Hazırlık Turnuvası - Caen (Fransa) - Skor: 78-72
- 22.11.2024 - Avrupa Şampiyonası Elemeleri - İstanbul - Skor: 92-66
Not: Tablodaki skorlarda ilk takım Türkiye olarak belirtilmiştir.
Bu önemli maçta A Milli Takım'a başarılar diliyoruz!
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.