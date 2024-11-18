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A Millî Basketbol Takımı'nın Macaristan ile Maçların İstatistikleri

A Millî Basketbol Takımı, Macaristan ile oynadığı 15 maçta 10 galibiyet alarak üstünlük sağladı. 25 yıl aradan sonra tekrar karşılaşacaklar.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:10
A Millî Basketbol Takımı'nın Macaristan ile Maçların İstatistikleri

A Millî Basketbol Takımı, Macaristan ile Üstünlük Sağladı

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım tarihlerinde Macaristan ile karşılaşacak olan A Millî Erkek Takımı, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda önemli bir üstünlük kurmuş durumda.

Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce gerçekleşen 15 müsabakadan 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı kaybetti. Bu karşılaşmalarda toplamda 1098 sayı atmış ve 1092 sayı yemiştir.

İlk Karşılaşma 1955 Yılına Ait

A Millî Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk karşılaşmasını 1955 yılında gerçekleştirmiştir. O maçı Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine 66-55 mağlup oldu.

En Farklı Galibiyet 1973 Yılında

A Millî takım, Macaristan karşısındaki en farklı galibiyetini 1973 yılında elde etti. Avrupa Şampiyonası yarı final grubunda Szombathely kentinde oynanan karşılaşmayı 80-62 gibi net bir skorla kazandı.

25 Yıl Aradan Sonra Yeniden Karşılaşacaklar

A Millî Basketbol Takımı, 25 yıl aradan sonra Macaristan ile tekrar karşılaşacak. İki takım en son 12 Haziran 1999'da Fransa'nın Caen kentindeki hazırlık maçında buluştu ve milliler, bu maçı 78-72’lik skorla kazandı.

Türkiye ve Macaristan Arasındaki Rekabetin Tarihçesi

Türkiye ile Macaristan arasında A takım seviyesinde daha önce gerçekleşen basketbol maçlarının sonuçları:

  • 10.06.1955 - Avrupa Şampiyonası - Budapeşte - 55-66
  • 26.11.1955 - İkili Temas - İstanbul - 68-76
  • 09.10.1963 - Avrupa Şampiyonası - Wroclaw - 52-50
  • 21.05.1969 - Eleme Grubu - Budapeşte - 58-69
  • 07.05.1973 - Yarı Final Grubu - Szombathely - 80-62
  • 20.05.1979 - Yarı Final Grubu - Selanik - 87-81
  • 01.05.1980 - FIBA Turnuvası - Viyana - 85-82
  • 06.05.1981 - Yarı Final Grubu - İstanbul - 78-77
  • 29.05.1982 - Yarı Final Grubu - Porto - 79-76
  • 26.06.1983 - FIBA Turnuvası - Szolnok - 69-80
  • 31.05.1985 - FIBA Turnuvası - Wels - 83-80
  • 28.12.1985 - FIBA Turnuvası - Kuopio - 83-81
  • 16.05.1986 - Yarı Final Grubu - Liege - 73-67
  • 11.05.1991 - Eleme Grubu - Neuchatel - 70-73
  • 12.06.1999 - Hazırlık Turnuvası - Caen - 78-72

Not: Tablodaki skorlarda ilk takım Türkiye olarak verilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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