A Millî Basketbol Takımı'nın Macaristan ile Maçların İstatistikleri

A Millî Basketbol Takımı, Macaristan ile Üstünlük Sağladı
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım tarihlerinde Macaristan ile karşılaşacak olan A Millî Erkek Takımı, rakibiyle daha önce oynadığı maçlarda önemli bir üstünlük kurmuş durumda.
Ay-yıldızlı takım, Macaristan ile daha önce gerçekleşen 15 müsabakadan 10'undan galibiyetle ayrılırken, 5 maçı kaybetti. Bu karşılaşmalarda toplamda 1098 sayı atmış ve 1092 sayı yemiştir.
İlk Karşılaşma 1955 Yılına Ait
A Millî Basketbol Takımı, Macaristan ile ilk karşılaşmasını 1955 yılında gerçekleştirmiştir. O maçı Avrupa Şampiyonası'nda oynayan ay-yıldızlı ekip, rakibine 66-55 mağlup oldu.
En Farklı Galibiyet 1973 Yılında
A Millî takım, Macaristan karşısındaki en farklı galibiyetini 1973 yılında elde etti. Avrupa Şampiyonası yarı final grubunda Szombathely kentinde oynanan karşılaşmayı 80-62 gibi net bir skorla kazandı.
25 Yıl Aradan Sonra Yeniden Karşılaşacaklar
A Millî Basketbol Takımı, 25 yıl aradan sonra Macaristan ile tekrar karşılaşacak. İki takım en son 12 Haziran 1999'da Fransa'nın Caen kentindeki hazırlık maçında buluştu ve milliler, bu maçı 78-72’lik skorla kazandı.
Türkiye ve Macaristan Arasındaki Rekabetin Tarihçesi
Türkiye ile Macaristan arasında A takım seviyesinde daha önce gerçekleşen basketbol maçlarının sonuçları:
- 10.06.1955 - Avrupa Şampiyonası - Budapeşte - 55-66
- 26.11.1955 - İkili Temas - İstanbul - 68-76
- 09.10.1963 - Avrupa Şampiyonası - Wroclaw - 52-50
- 21.05.1969 - Eleme Grubu - Budapeşte - 58-69
- 07.05.1973 - Yarı Final Grubu - Szombathely - 80-62
- 20.05.1979 - Yarı Final Grubu - Selanik - 87-81
- 01.05.1980 - FIBA Turnuvası - Viyana - 85-82
- 06.05.1981 - Yarı Final Grubu - İstanbul - 78-77
- 29.05.1982 - Yarı Final Grubu - Porto - 79-76
- 26.06.1983 - FIBA Turnuvası - Szolnok - 69-80
- 31.05.1985 - FIBA Turnuvası - Wels - 83-80
- 28.12.1985 - FIBA Turnuvası - Kuopio - 83-81
- 16.05.1986 - Yarı Final Grubu - Liege - 73-67
- 11.05.1991 - Eleme Grubu - Neuchatel - 70-73
- 12.06.1999 - Hazırlık Turnuvası - Caen - 78-72
Not: Tablodaki skorlarda ilk takım Türkiye olarak verilmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.