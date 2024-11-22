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A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan maçında oynayacak kadrosu duyuruldu, önemli isimler kadroda yer almadı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:03
A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun üçüncü karşılaşmasında, bu akşam Macaristan'ı konuk edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nda maç kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Kerem Kuthan Konan, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca ve Shane Larkin gibi önemli oyuncular, bu akşamki maç kadrosunda yer almadı.

Bu Akşamki Maç Kadrosu

Müsabakanın 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

  • Cedi Osman
  • Ercan Osmani
  • Erkan Yılmaz
  • Furkan Haltalı
  • Göksenin Köksal
  • Kenan Sipahi
  • Melih Tunca
  • Muhsin Yaşar
  • Sarper David Mutaf
  • Şehmus Hazer
  • Yiğit Arslan
  • Yiğitcan Saybir

A Milli Takım, Macaristan'ı bu akşam saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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