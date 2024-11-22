A Milli Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Macaristan Maçı Kadrosu Açıklandı

FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun üçüncü karşılaşmasında, bu akşam Macaristan'ı konuk edecek olan A Milli Basketbol Takımı'nda maç kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Korkmaz, Kerem Kuthan Konan, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sadık Emir Kabaca ve Shane Larkin gibi önemli oyuncular, bu akşamki maç kadrosunda yer almadı.

Bu Akşamki Maç Kadrosu

Müsabakanın 12 kişilik kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Cedi Osman

Ercan Osmani

Erkan Yılmaz

Furkan Haltalı

Göksenin Köksal

Kenan Sipahi

Melih Tunca

Muhsin Yaşar

Sarper David Mutaf

Şehmus Hazer

Yiğit Arslan

Yiğitcan Saybir

A Milli Takım, Macaristan'ı bu akşam saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.