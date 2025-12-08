DOLAR
Elazığ Gençlik ve Spor 3'te 3 yaptı: Şanlıurfa'yı 43-23 mağlup etti

Elazığ Gençlik Spor Kulübü, 7 Aralık 2025'te Şanlıurfa'da 43-23 kazanarak Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig'de üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:04
Maç Özeti

Türkiye Hentbol Federasyonu 2. Lig Erkekler 3. hafta karşılaşmaları kapsamında 7 Aralık 2025 tarihinde Şanlıurfa'da oynanan mücadelede Elazığ Gençlik Spor Kulübü, Şanlıurfa temsilcisini 43-23 gibi net bir skorla mağlup ederek ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı.

Maç boyunca üstün oyununu sürdüren Elazığ ekibi, hem hücumda hem savunmada sergilediği disiplinli performansla karşılaşmaya damga vurdu. Takımın sahadaki istikrarlı oyunu, skor tabelasına da yansıdı ve Elazığlı oyuncular tribünlerden büyük alkış topladı.

Hedefe Doğru İstikrar

Sezon başında belirlenen T1 Lig hedefine emin adımlarla ilerleyen Elazığ Gençlik Spor Kulübü, bu galibiyetle birlikte zirve yarışındaki iddiasını daha da güçlendirdi. Teknik ekip ve sporcuların disiplinli çalışması, takımın ligdeki yükselen performansının temel nedenleri olarak öne çıktı.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, alınan galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, ”Elazığ Gençlik Spor Kulübümüzün Şanlıurfa deplasmanında elde ettiği 43-23’lük farklı galibiyet, sporcularımızın azmi, disiplinli çalışması ve teknik ekibimizin özverili gayretinin bir sonucudur. Sezon başında belirlediğimiz T1 Lig hedefi doğrultusunda takımımızın gösterdiği istikrarlı performans bizleri gururlandırmaktadır. Bu başarıda emeği olan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ederiz. Elazığ sporda yükselmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

