Erciyes 38 FK'da Adem Çak dönemi başladı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, teknik direktörlüğe Adem Çak'ı getirdi.

45 yaşındaki Çak, son olarak çalıştırdığı Sebat Gençlikspor'dan sonra mavi siyahlı takımın yeni hocası oldu. Kulüp, önceki teknik direktör Gökhan Ünal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklaması

Kulüpte yapılan açıklamada, "Hoş geldin Adem Çak. Kulübümüz Teknik Direktör Adem Çak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Anlaşmanın hem Adem Çak’a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

