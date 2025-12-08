DOLAR
Erciyes 38 FK'da Adem Çak Dönemi Başladı

TFF 3. Lig 2. Grup takımı Erciyes 38 FK, 45 yaşındaki Adem Çak ile sezon sonuna kadar anlaştı; Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:05
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Erciyes 38 Futbol Kulübü, teknik direktörlüğe Adem Çak'ı getirdi.

45 yaşındaki Çak, son olarak çalıştırdığı Sebat Gençlikspor'dan sonra mavi siyahlı takımın yeni hocası oldu. Kulüp, önceki teknik direktör Gökhan Ünal ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulübün açıklaması

Kulüpte yapılan açıklamada, "Hoş geldin Adem Çak. Kulübümüz Teknik Direktör Adem Çak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamış bulunuyoruz. Anlaşmanın hem Adem Çak’a hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

TFF 3. LİG EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL KULÜBÜ; TEKNİK DİREKTÖR ADEM ÇAK İLE ANLAŞTI.

