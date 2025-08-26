DOLAR
A Milli Erkek Basketbol Takımı EuroBasket 2025'te 26. kez sahnede

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025'te 178. maçına çıkacak; turnuvada 71 galibiyet ve 106 yenilgisi bulunuyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 11:12
EMRE DOĞAN - 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) mücadele edecek Türkiye, turnuvada 178'inci maçına çıkacak.

A Milli Basketbol Takımı, 42'nci kez düzenlenecek şampiyonada oynadığı 177 müsabakada 71 galibiyet ve 106 yenilgi yaşadı.

Tarihi başlangıç

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile yaptı. Milliler, Mısır'da gerçekleştirilen turnuvada 17 Mayıs 1949'da Yunanistan ile oynadığı karşılaşmadan 54-41 mağlup ayrıldı.

Son turnuva ve tarihsel notlar

A Milli Basketbol Takımı, Çekya, Gürcistan, İtalya ve Almanya'da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda beklentileri karşılayamadı. EuroBasket 2022'de A Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Türkiye, son 16 turunda Fransa ile eşleşti ve Fransa'ya 87-86 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en kötü performansını ise 1971'de sergiledi; Türkiye, 12 takımın katıldığı EuroBasket 1971'i son sırada tamamladı.

En farklı galibiyetler

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda en farklı galibiyetini Danimarka karşısında elde etti. Milliler, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan 9. Avrupa Şampiyonası'nda 13 Haziran 1955'te Danimarka'yı 49 sayı farkla (82-33) yendi.

Ayrıca Türkiye, Danimarka'yı 1951'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 7. Avrupa Şampiyonası'nda da 47 sayı farkla (83-36) mağlup etmişti.

En farklı yenilgiler

A Milli Takım, EuroBasket'te en farklı yenilgisini Hırvatistan karşısında yaşadı. Türkiye, 1993 yılında Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'a 50 sayı farkla (113-63) mağlup oldu; bu sonuç milli takım tarihinin en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Milliler, ayrıca 1981'de Çekoslovakya'da düzenlenen 22. Avrupa Şampiyonası'nda Yugoslavya'ya 44 sayı farkla (112-68) mağlup olmuştu.

