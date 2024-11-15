A Milli Erkek Basketbol Takımı Macaristan ile Kritik İki Maça Çıkıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası elemelerinde önemli bir mücadeleye hazırlanıyor. Takım, 22 ve 25 Kasım tarihlerinde Macaristan ile karşılaşacak. Bu, erkek basketbolunda ulusal heyecanın yeniden zirveye çıkacağı anlar olarak görülüyor.

Ay-yıldızlılar, ilk maçını 22 Kasım Cuma günü İstanbul'da, Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak. Karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. İkinci maç ise 25 Kasım Pazartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Savaria Arena'da gerçekleşecek ve TSİ 20.00'de başlayacak.

Milli Takım 18 Kasım'da Toplanıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan karşılaşmaları için 18 Kasım Pazartesi günü bir araya gelecek. Milliler, 19 Kasım Salı günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya mensupları ile bir araya gelecek.

İki Maçı Kazanırsa Avrupa Şampiyonası'na Katılacak

Milli takımın hedefi, Macaristan ile oynayacağı iki maçı kazanarak 2025 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etmek. Ay-yıldızlılar, B Grubu'nda İtalya ve İzlanda ile oynadığı iki maçta bir galibiyet ve bir yenilgi alarak ikinci sırada yer alıyor. Eğer Türkiye, Macaristan'a karşı galip gelebilirse bu, takımın şampiyonaya katılım hakkını kazanması için büyük bir adım olacak.

Ergin Ataman Takımın Başında Olacak

Başantrenör Ergin Ataman, 22 Kasım'daki ilk maçta takımın başında olacak. Ataman, Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR kulübü ile oynanacak THY Avrupa Ligi maçına rağmen milli takım için sahaya çıkacak.

Bilet Satışları Devam Ediyor

Türkiye-Macaristan maçının biletleri Biletix'te satışa sunulmuş durumda. Bilet fiyatları, tribünler ve saha içi için 75 lira ile 2,750 lira arasında değişiyor. Locanın fiyatları ise 9,000 ile 20,000 lira arasında.

Basketbol Gelişim Merkezindeki Tarihi Maç

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Macaristan ile oynayacağı bu karşılaşma ile Türkiye'nin basketbol üssü olan Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapacağı ilk erkek milli takım maçı olacak. Merkez, resmi açılışını 29 Eylül'de Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki Cumhurbaşkanlığı Kupası ile gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.