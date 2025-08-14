A Milli Erkek Basketbol Takımı Münih'e Gitti — FIBA 2025 Hazırlığı
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde katılacağı turnuva için Almanya'ya gitti.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Turkish Airlines DBB Süper Kupası'nda oynayacağı müsabakalar dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Almanya'nın Münih kentine hareket etti.
Karşılama
Ay-yıldızlıları, Almanya'da Münih Başkonsolosluğu Konsolosu Murat Kemaloğlu, Ataşe Hazal Can ve Başkonsolosluk Sekreteri Okan Pekdemir karşıladı.
Tur- nuva Programı
Yarın:
19.00 Almanya - Türkiye
21.45 Sırbistan - Çekya
16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Üçüncülük maçı
21.45 Final