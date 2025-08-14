DOLAR
A Milli Erkek Basketbol Takımı Münih'e Gitti — FIBA 2025 Hazırlığı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines DBB Süper Kupası hazırlıkları için İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Münih'e gitti; konsolosluk yetkilileri karşıladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 19:37
FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, organizasyon öncesinde katılacağı turnuva için Almanya'ya gitti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Turkish Airlines DBB Süper Kupası'nda oynayacağı müsabakalar dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Almanya'nın Münih kentine hareket etti.

Karşılama

Ay-yıldızlıları, Almanya'da Münih Başkonsolosluğu Konsolosu Murat Kemaloğlu, Ataşe Hazal Can ve Başkonsolosluk Sekreteri Okan Pekdemir karşıladı.

Tur- nuva Programı

Yarın:
19.00 Almanya - Türkiye
21.45 Sırbistan - Çekya

16 Ağustos Cumartesi:
19.00 Üçüncülük maçı
21.45 Final

