DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.668.900,75 0,77%

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası 12 kişilik kadrosu açıklandı. Ergin Ataman'ın listesinde Alperen Şengün, Cedi Osman ve Shane Larkin yer aldı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:02
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadrosu Açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadrosu Açıklandı

Ergin Ataman'ın 12 kişilik listesi netleşti

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, aday kadroya çağrılan Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan ve Yiğitcan Saybir şampiyona kadrosuna alınmadı.

Ergin Ataman başantrenörlüğündeki ay-yıldızlı ekipte şu basketbolcular yer aldı: Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Şehmus Hazer.

Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayan A Milli Takım, yarın Letonya'nın başkenti Riga'ya gidecek.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor, Panathinaikos Hazırlıklarına Başladı
2
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadrosu Açıklandı
3
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi: Türkiye 62-27 İrlanda — Çeyrek Finalde
4
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-0 Hesap.com Antalyaspor (İlk Yarı)
5
Red Bull'dan Toprak Razgatlıoğlu'na Özel Kutu: QR Kodlu Oyun ve Jerez Ödülü
6
Cemal Yusuf Bakır, 20 yaş altı dünya 2'ncisi oldu — Grekoromen 130 kg'ta gümüş
7
Trabzonspor’un eski başkanı TFF Bakanlığı için adaylığını koydu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı