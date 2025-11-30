A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre Maçı Kadrosu Açıklandı

FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu — Bugün TSİ 19.00

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ikinci maçta bugün TSİ 19.00'da deplasmanda İsviçre ile karşılaşacak. Karşılaşmanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

12 Dev Adam'ın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberoviç, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi ve Ömer Faruk Yurtseven

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI'NIN, FIBA 2027 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE BUGÜN İSVİÇRE İLE OYNAYACAĞI MÜSABAKANIN 12 KİŞİLİK KADROSU BELLİ OLDU.