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A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

Türkiye A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 23:29
A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

A Milli Erkek Masa Tenisi Takımı, Avrupa Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası Elemeleri'nde gösterdiği başarılı performans sayesinde finallere katılmaya hak kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen eleme etabı sonunda elde edilen başarılı sonuçlar, milli takımımızı gururlandırdı.

Takım, Talha Yiğenler, İbrahim Gündüz, Hakan Işık ve Ziver Gündüz'ün oluşturduğu kadro ile C Grubu'nda mücadele etti. İlk turda İskoçya ve Bosna Hersek'i 3-0, Bulgaristan'ı ise 3-1 yenerek grup mücadelesini sürdürdü. Ancak İspanya'ya karşı oynadığı maçı 3-0 kaybederek grubu ikinci sırada tamamladı.

İkinci turda 1. Grup'ta yer alan Türkiye, Lüksemburg'u 3-2 ve İzlanda'yı 3-0'lık skorlarla geçerek önemli bir avantaj elde etti. Fakat, liderlik mücadelesinde Yunanistan ile yaptığı seriyi 3-1 kaybetti.

Buna rağmen grubundaki ikinci sırayı alarak play-off oynamaya hak kazanan milli takım, 4. Grup ikincisi Norveç ile yaptığı eşleşmeyi 3-0 kazanarak final biletini aldı.

Avrupa Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası finalleri, 12-19 Ekim tarihleri arasında Hırvatistan'ın Zadar şehrinde gerçekleştirilecek.

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