A Milli Erkek Ragbi Takımı, Avrupa Konferansı'nda Ukrayna ile İstanbul'da Karşılaşıyor
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenecek 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı müsabakasında A Milli Erkek Ragbi Takımı, Ukrayna ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Maç Detayları
Federasyonun açıklamasına göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda yapılacak.
Tarih ve Saat: 27 Eylül Cumartesi, saat 14.00.
Milli takımın Avrupa arenasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, ragbi severlerin ve spor gündeminin odağında olacak.