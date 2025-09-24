A Milli Erkek Ragbi Takımı, Avrupa Konferansı'nda Ukrayna ile İstanbul'da Karşılaşıyor

A Milli Erkek Ragbi Takımı, Avrupa Konferansı'nda 27 Eylül Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Ukrayna ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 10:43
Türkiye Ragbi Federasyonu tarafından düzenlenecek 15'li Ragbi Erkekler Avrupa Konferansı müsabakasında A Milli Erkek Ragbi Takımı, Ukrayna ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Maç Detayları

Federasyonun açıklamasına göre müsabaka, Atatürk Olimpiyat Stadı Atletizm Sahası'nda yapılacak.

Tarih ve Saat: 27 Eylül Cumartesi, saat 14.00.

Milli takımın Avrupa arenasındaki mücadelesi açısından büyük önem taşıyan karşılaşma, ragbi severlerin ve spor gündeminin odağında olacak.

