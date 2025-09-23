A Milli Erkek Tenisi Takımı, Davis Kupası Play-off’unda Slovenya ile Eşleşti

A Milli Erkek Tenisi Takımı, 2026 Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off'unda Slovenya ile eşleşti; maçlar gelecek yıl şubat ayında Slovenya'da yapılacak.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 15:40
Kura Londra'da yapıldı, eşleşme şubat ayında Slovenya'da oynanacak

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Erkek Tenisi Takımı, 2026 Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off'unda Slovenya ile eşleşti.

Kura çekimi, Uluslararası Tenis Federasyonunun Londra'daki ofisinde gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında 2026 Davis Kupası Dünya Grubu 1 ve 2 play-off eşleşmeleri belirlendi.

Kura sonucu Türkiye'nin rakibi, Eylül ayında Uruguay'ı 4-0 yenen Slovenya oldu.

Eşleşmedeki karşılaşmalar, gelecek yıl şubat ayında Slovenya'nın ev sahipliğinde oynanacak.

