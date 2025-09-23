A Milli Erkek Tenisi Takımı, Davis Kupası Play-off’unda Slovenya ile Eşleşti

A Milli Erkek Tenisi Takımı, Davis Kupası Play-off'ında Slovenya ile eşleşti
Kura Londra'da yapıldı, eşleşme şubat ayında Slovenya'da oynanacak
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre A Milli Erkek Tenisi Takımı, 2026 Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off'unda Slovenya ile eşleşti.
Kura çekimi, Uluslararası Tenis Federasyonunun Londra'daki ofisinde gerçekleştirildi. Organizasyon kapsamında 2026 Davis Kupası Dünya Grubu 1 ve 2 play-off eşleşmeleri belirlendi.
Kura sonucu Türkiye'nin rakibi, Eylül ayında Uruguay'ı 4-0 yenen Slovenya oldu.
Eşleşmedeki karşılaşmalar, gelecek yıl şubat ayında Slovenya'nın ev sahipliğinde oynanacak.