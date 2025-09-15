A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Son 16'ya Yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaparak G Grubu'ndan son 16 turuna yükseldi; liderlik maçı 17 Eylül'de Kanada ile TSİ 09.00'da.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:15
G Grubu'nda 2'de 2 yaptı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası G Grubu'ndaki ikinci maçlarını tamamlayarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Başkent Manila'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Türkiye, günün ilk maçında Libya'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın setleri 25-18, 23-25, 25-14 ve 25-16 olarak sonuçlandı.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Kanada, Japonya'yı 3-0 (25-20, 25-23, 25-22) mağlup etti. Bu sonuçlarla Türkiye ve Kanada, grupta 2'de 2 yaparak son 16 turuna adlarını yazdırdı.

Grupta liderlik için Türkiye ile Kanada, 17 Eylül Çarşamba günü TSİ 09.00'da karşılaşacak.

