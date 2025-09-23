A Milli Erkek Voleybol Takımı Çeyrek Finalde Polonya ile Karşılaşıyor

Maç Detayları

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Polonya ile karşılaşacak.

Başkent Manila'daki müsabaka, TSİ 15.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Millilerin Turnuva Performansı

Ay-yıldızlı takım, G Grubu'nu; Japonya'yı 3-0, Libya'yı 3-1 ve Kanada'yı 3-0 yenerek namağlup lider tamamladı. Son 16 turunda ise Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Polonya'nın Yolculuğu

Polonya, B Grubu'nda Romanya ve Katar'ı 3-0, Hollanda'yı 3-1 ile geçti. Son 16 turunda ise Kanada'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı.

Yarınki mücadele, turnuvanın sürprizlerine açık atmosferinde iki güçlü ekibin karşı karşıya geleceği önemli bir randevu olarak öne çıkıyor.