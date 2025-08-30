DOLAR
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIPAV Kupası'nda Hollanda'ya 3-1 Yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki FIPAV Kupası'nda Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu; yarın Almanya ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:41
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen hazırlık turnuvası FIPAV Kupası kapsamında oynanan maçta Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu.

Maç Detayları

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Torino kentindeki karşılaşmada setler 22-25, 25-23, 25-16 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı ve milliler maçı 3-1 kaybetti.

Turnuva ve İlerleyen Program

Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, FIPAV Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak.

