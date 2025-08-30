A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIPAV Kupası'nda Hollanda'ya 3-1 Yenildi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen hazırlık turnuvası FIPAV Kupası kapsamında oynanan maçta Hollanda'ya 3-1 mağlup oldu.
Maç Detayları
Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre, Torino kentindeki karşılaşmada setler 22-25, 25-23, 25-16 ve 25-20 şeklinde sonuçlandı ve milliler maçı 3-1 kaybetti.
Turnuva ve İlerleyen Program
Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, FIPAV Kupası'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 16.00'da Almanya ile karşılaşacak.