DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.452.711,4 -0,66%

A Milli Erkek Voleybol Takımı FIPAV Kupası'nda İtalya'ya 3-1 Mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Torino'da düzenlenen FIPAV Kupası'nda ev sahibi İtalya'ya 3-1 yenildi; yarın Hollanda ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 00:17
A Milli Erkek Voleybol Takımı FIPAV Kupası'nda İtalya'ya 3-1 Mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı FIPAV Kupası'nda İtalya'ya 3-1 Mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupasında ev sahibi İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu.

Maç Detayları

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Torino kentindeki maçta setler 25-19, 31-29, 19-25, 25-16 olarak sonuçlandı ve İtalya maçı 3-1 kazandı.

Hazırlıklar ve Program

Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi çalışmalarına devam eden ay-yıldızlılar, FIPAV Kupası'ndaki ikinci maçını yarın TSİ 18.00'de Hollanda ile oynayacak.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan Maçı Aday Kadrosu Belli Oldu
2
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde Başladı
3
Ayhan Topraktepe Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Memphis Grizzlies, Taylor Jenkins ile Yolları Ayırdı
5
Altay Spor Kulübü 111. Yıl Dönümüne Özel Forma Üretti
6
Ben Shelton ABD Açık'tan Omuz Sakatlığı Nedeniyle Çekildi
7
A Milli Erkek Voleybol Takımı FIPAV Kupası'nda İtalya'ya 3-1 Mağlup

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı