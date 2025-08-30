A Milli Erkek Voleybol Takımı FIPAV Kupası'nda İtalya'ya 3-1 Mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İtalya'daki hazırlık turnuvası FIPAV Kupasında ev sahibi İtalya karşısında 3-1 mağlup oldu.

Maç Detayları

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Torino kentindeki maçta setler 25-19, 31-29, 19-25, 25-16 olarak sonuçlandı ve İtalya maçı 3-1 kazandı.

Hazırlıklar ve Program

Filipinler'in 12-28 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası öncesi çalışmalarına devam eden ay-yıldızlılar, FIPAV Kupası'ndaki ikinci maçını yarın TSİ 18.00'de Hollanda ile oynayacak.