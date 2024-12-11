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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi Programı Açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi maç programı belli oldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 13:11
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi Programı Açıklandı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi Maç Programı

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2025 Milletler Ligi (VNL) maç programı, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde duyuruldu. Üç ayaktan oluşan VNL'de, her hafta dört karşılaşma gerçekleştirilecek.

Toplamda 16 takımın mücadele edeceği bu prestijli ligde, 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallere katılma hakkı kazanacak. Milli takımımızın karşılaşma programı ise şu şekilde:

1. Hafta (Xi’an - Çin)

  • 11 Haziran: Sırbistan-Türkiye
  • 13 Haziran: Hollanda-Türkiye
  • 14 Haziran: Türkiye-Polonya
  • 15 Haziran: Çin-Türkiye

2. Hafta (Burgaz - Bulgaristan)

  • 25 Haziran: Türkiye-Slovenya
  • 26 Haziran: Türkiye-Ukrayna
  • 28 Haziran: Bulgaristan-Türkiye
  • 29 Haziran: Türkiye-Fransa

3. Hafta (Kanto - Japonya)

  • 16 Temmuz: Türkiye-ABD
  • 17 Temmuz: Türkiye-Almanya
  • 18 Temmuz: Türkiye-Brezilya
  • 20 Temmuz: Türkiye-Arjantin

Bu mücadeleler, milli takımın uluslararası arenada gösterdiği başarıyı devam ettirmek adına büyük bir önem taşıyor.

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