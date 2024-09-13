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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belirleniyor

A Milli Takım'ın rakipleri 2025 Voleybol Dünya Şampiyonası kura çekiminde belirlenecek. Detaylar için tıklayın.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 11:37
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Rakipleri Belirleniyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası Rakipleri Yarın Belli Olacak

2025 FIVB Voleybol Erkekler Dünya Şampiyonası'nın kura çekimi, yarın Filipinler'de gerçekleşecek. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamalara göre, A Milli Takım da bu prestijli organizasyonda mücadele edecek.

Kura Çekimi Detayları

Kura çekimi, Filipinler'in başkenti Manila'da (TSİ) 15.30'da başlayacak ve Volleyball World YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

32 Takım, 8 Grup

Bu yıl ilk kez 32 takımın katılacağı Dünya Şampiyonası'nda yarışacak ülkeler arasında Cezayir, Arjantin, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, ve Türkiye bulunuyor. Kura çekimi sonucunda 32 takım, dörderli sekiz gruba ayrılacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, organizasyona beşinci kez katılacakken, ev sahibi Filipinler A Grubu'nda yer alacak. Diğer yedi takım ise dünya sıralamasına göre seribaşı olacak.

Turnuvanın İlerleyen Aşamaları

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek. Bu tur sonrasında çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final maçları gerçekleştirilecek.

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası, 12-28 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.

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