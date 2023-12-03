A Milli Futbol Takım'ın EURO 2024 Grubu Belli Oldu: İşte Türkiye'nin EURO 2024 Gruplarındaki Rakipleri

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki rakiplerini öğrenmek için Almanya'da düzenlenen kura çekimine katıldı. Kura çekimi sonucunda Türkiye'nin turnuvadaki rakipleri netlik kazandı. Milli takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki zorlu mücadelede karşılaşacağı takımlar ve grubu haberimizde

A Milli Futbol Takım'ın EURO 2024 Grubu Belli Oldu: İşte Türkiye'nin EURO 2024 Gruplarındaki Rakipleri
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EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım'ın rakipleri kura çekimiyle belirlendi. 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek turnuvada Türkiye 2. torbadan çekildi.

Toplam 24 takımın katılacağı turnuvanın kura çekimi Hamburg'da yapıldı.

İşte gruplar ve Türkiye'nin rakipleri:

A GRUBU: Almanya, Macaristan, İskoçya, İsviçre

B GRUBU: İspanya, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya

C GRUBU: İngiltere, Danimarka, Slovenya, Sırbistan

D GRUBU: Fransa, Avusturya, Hollanda, A yolu play-off galibi

E GRUBU: Belçika, Romanya, Slovakya, B yolu play-off galibi

F GRUBU: Portekiz, Türkiye, Çekya, C yolu play-off galibi

Türkiye F Grubu'nda

A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu'nda yer aldı. Türkiye'nin rakipleri Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi oldu. Türkiye, grubundaki ilk maçını 15 Haziran'da Portekiz ile oynayacak. Türkiye'nin ikinci maçı 19 Haziran'da C yolu play-off galibi ile, son maçı ise 23 Haziran'da Çekya ile olacak.

Turnuvanın Favorileri

EURO 2024'te mücadele edecek takımlar arasında turnuvanın favorileri de belli oldu. Ev sahibi Almanya, son şampiyon Portekiz, dünya şampiyonu Fransa, eski şampiyonlar İspanya, İtalya ve Hollanda, güçlü kadrolarıyla dikkat çeken İngiltere, Belçika ve Hırvatistan turnuvanın en iddialı takımları olarak gösteriliyor.

• EURO 2024 ne zaman başlayacak? EURO 2024, 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.

• EURO 2024 nerede yapılacak? EURO 2024, Almanya'da yapılacak.

• EURO 2024 kaç takımla oynanacak? EURO 2024, 24 takımla oynanacak.•

 EURO 2024 finali nerede ve ne zaman olacak? EURO 2024 finali, 14 Temmuz 2024 tarihinde Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda olacak.

• EURO 2024'te Türkiye'nin rakipleri kimler? EURO 2024'te Türkiye'nin rakipleri Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi.

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