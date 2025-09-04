A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı 3-2 Yendi

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne Galibiyetle Başladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup etti. Karşılaşma, millilerin turnuva başlangıcını galibiyetle yapmasını sağladı.

Maçın Özeti ve Önemi

Maç boyunca dengeli bir mücadele yaşanırken, 3-2'lik skor millilerin sahadan galip ayrılmasını sağladı. Bu sonuç, A Milli Futbol Takımı için E Grubu'ndaki başlangıcı olumlu hale getirdi.

Takımın saha içi organizasyonu ve mücadeleci performansı, deplasmanda alınan bu galibiyette belirleyici oldu. Teknik ekip ve oyuncuların ilerleyen maçlara yönelik mesajları dikkat çekti.

Gözler İleriki Maçlarda

Bu galibiyetle birlikte milli takımın gruptaki mücadelesi daha avantajlı bir zeminde devam edecek. Taraftarlar ve spor kamuoyu, takımın sonraki adımlarını yakından takip edecek.

Sonuç: A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk sınavını 3-2'lik skorla geçti.