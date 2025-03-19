A Milli Futbol Takımı, 638. Maçına Çıkıyor: Macaristan ile Karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında yarın Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka, Türkiye'nin 102 yıllık futbol tarihinde 638. maçı olacak.
Tarihi boyunca 352'si resmi, 285'i özel toplam 637 maç yapan milli takım, bu süreçte 248 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 273'ünü deplasmanda, 275'ini Türkiye'de, 89'unu ise tarafsız sahada oynadı ve toplamda 870 gol attı, kalesinde 911 gol gördü.
Tarihte 91 Ülke ile Mücadele
Milli takım, bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla karşılaştı. 637 karşılaşmanın 553'ü Avrupa, 34'ü Asya, 24'ü Afrika, 23'ü Amerika ve 3'ü de Okyanusya temsilcileriyle gerçekleştirildi.
Hükmen Galibiyet ve Kosova Maçı
Yunanistan karşısında alındı. 17 Kasım 2015'te oynanan özel maç 0-0 sona ermişti. Ancak FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle bu maçın sonucunu Türkiye lehine 3-0 tescil etti. Ayrıca, 21 Mayıs 2014'te oynanan Kosova maçı, bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
Vincenzo Montella ile 20. Maç
Türkiye, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 20. maçına çıkacak. Montella'nın ilk 3 maçtaki galibiyetinin ardından, takip eden 5 maçta galibiyet elde edilemedi. Ancak, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet hasretine son verdiler.
Montella idaresinde, 14'ü resmi, 5'i özel olmak üzere toplam 19 maça çıkan A Milli Takım, 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Millilerin bu dönemdeki maç sonuçları ise şu şekildedir:
- 12.10.2023 Hırvatistan-Türkiye: 0-1 (EURO 2024 Elemeleri)
- 15.10.2023 Türkiye-Letonya: 4-0 (EURO 2024 Elemeleri)
- 18.11.2023 Almanya-Türkiye: 2-3 (Özel)
- 21.11.2023 Galler-Türkiye: 1-1 (EURO 2024 Elemeleri)
- 22.03.2024 Macaristan-Türkiye: 1-0 (Özel)
- 26.03.2024 Avusturya-Türkiye: 6-1 (Özel)
- 04.06.2024 İtalya-Türkiye: 0-0 (Özel)
- 10.06.2024 Polonya-Türkiye: 2-1 (Özel)
- 18.06.2024 Türkiye-Gürcistan: 3-1 (EURO 2024)
- 22.06.2024 Türkiye-Portekiz: 0-3 (EURO 2024)
- 26.06.2024 Çekya-Türkiye: 1-2 (EURO 2024)
- 02.07.2024 Avusturya-Türkiye: 1-2 (EURO 2024)
- 06.07.2024 Hollanda-Türkiye: 2-1 (EURO 2024)
- 06.09.2024 Galler-Türkiye: 0-0 (UEFA Uluslar Ligi)
- 09.09.2024 Türkiye-İzlanda: 3-1 (UEFA Uluslar Ligi)
- 11.10.2024 Türkiye-Karadağ: 1-0 (UEFA Uluslar Ligi)
- 14.10.2024 İzlanda-Türkiye: 2-4 (UEFA Uluslar Ligi)
- 16.11.2024 Türkiye-Galler: 0-0 (UEFA Uluslar Ligi)
- 19.11.2024 Karadağ-Türkiye: 3-1 (UEFA Uluslar Ligi)