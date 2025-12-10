Çal'da Voleybol Finali: Çal Garası ve Çal Mesleki Şampiyon

Denizli’nin Çal ilçesinde, Çal Kaymakamlığı himayelerinde ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi. Çal Gençlik Spor ilçe müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen müsabakalarda 12 takım ve 150 sporcu, erkekler ve karma kategorilerinde şampiyonluk için ter döktü.

Şampiyonlar ve dereceler

Karma kategorisinde Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Kategoride ikinciliği Karma Fırtına, üçüncülüğü Çal Meslek Yüksekokulu, dördüncülüğü ise Kuzubağ aldı.

Erkekler kategorisinde zorlu final karşılaşmasını kazanan Çal Garası şampiyonluğa ulaştı. Bu kategoride Selcen ikinciliği, Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü, Kuyucak dördüncülüğü elde etti.

Ödül töreni ve atmosfer

Turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Sporcuların sevinci ve tribünlerin coşkusu ödül törenine damga vurdu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü'nün değerlendirmesi

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren şu ifadeleri kullandı: "Çal’da spor adına gerçekten gurur verici günler yaşadık. Günler boyunca sahada sadece rekabeti değil; emeği, disiplini, dostluğu ve centilmenliği izledik. Katılan her takımın gösterdiği mücadele, Çal’ın spor potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Turnuvaya katılan 12 takım ve 150 sporcumuz, enerjileri ve kararlılıklarıyla ilçemize adeta bir spor şöleni yaşattı. Her bir sporcumuza, antrenörümüze ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum."

