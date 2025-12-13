Trabzonspor - Beşiktaş: 142. randevu Şenol Güneş'te

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Beşiktaş, tüm kulvarlarda 142. kez rakip olacak. Maç, yarın saat 20.00’de başlayacak.

Ligdeki durum

Beşiktaş, ligde geride kalan 15 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer ise 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 34 puanla haftaya 2. basamakta giriyor.

142. randevu

İki takım tarihlerinde 142. kez karşılaşacak. Oynanan 141 mücadelede Beşiktaş 57 galibiyet elde ederken, Trabzonspor 48 kez kazandı ve 36 maçta eşitlik bozulmadı. Bu süreçte Beşiktaş 195, Trabzonspor ise 160 gol kaydetti.

Lig içindeki rekabet

Ligde ise ekipler 105. kez birbirine rakip olacak. Geride kalan 104 lig maçında Beşiktaş'ın galibiyet üstünlüğü 39-37 şeklinde. İki takım 28 maçta eşitliği korudu. Beşiktaş’ın attığı 147 gole karşılık Trabzonspor 120 gol buldu. Geçen sezon İstanbul'daki maçta Kartal 2-1 galip gelirken, Trabzon'daki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Son maç performansı

Beşiktaş, Trabzonspor’a karşı oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligdeki son 3 maçtan rakibinden 7 puan çıkaran İstanbul ekibi, 2023-2024 sezonunda oynanan Türkiye Kupası finalinde ise Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupayı kazanmıştı. Beşiktaş, Trabzon’da son olarak 17 Eylül 2023’te oynanan mücadelede 3-0 kaybetti.

Kartal, ilk 7'ye karşı galibiyet alamadı

Beşiktaş, ligde ilk 7 sıradaki takımlara karşı oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi. Bu dönemde sahasında Fenerbahçe'ye 3-2, deplasmanda Göztepe'ye 3-0 mağlup olurken; iç sahada Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve deplasmanda Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 6 gol atıp kalesinde 10 gol gördü.

Eksikler ve kart durumu

Siyah-beyazlılarda tedavi süreçleri devam eden Necip Uysal ve Mustafa Hekimoğlu ile sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Jota Silva, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Takımla çalışmaya başlayan Rafa Silva'nın oynayıp oynamayacağı ise son antrenmanın ardından teknik ekip tarafından kararlaştırılacak.

Savunma oyuncusu Felix Uduokhai sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uduokhai, Trabzonspor maçında kart görmesi halinde sezonun ilk yarısındaki son maç olan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Taraftar kararı

İki takım, bu sezon ligde aralarında yapacakları maçlara misafir takım seyircisinin alınmamasına yönelik yazılı talepte bulundu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu talebi uygun gördü. Yarın oynanacak karşılaşmaya Beşiktaş taraftarları alınmayacak.

Hakem

Trabzonspor - Beşiktaş müsabakasını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcıları Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Batuhan Kolak olarak açıklandı.

