A Milli Futbol Takımı, ABD'de Hazırlık Maçları Yapacak

A Milli Takım, 7 Haziran'da ABD ve 10 Haziran'da Meksika ile hazırlık maçlarında karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 17:44
A Milli Futbol Takımı, ABD'de Hazırlık Maçları Yapacak

A Milli Futbol Takımı, Haziran'da ABD ve Meksika ile Hazırlık Maçları Oynayacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde önemli bir hazırlık sürecine girmeye hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekip, ABD ve Meksika ile iki özel maç yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, A Milli Takım, 7 Haziran 2024 Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak. Bu mücadele, Connecticut eyaletinin East Hartford kentindeki Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.40'da başlayacak.

Turnuvaya hazırlık kapsamında A Milli Takım, 10 Haziran 2024 Salı günü ise Meksika ile bir diğer özel maçta karşı karşıya gelecek. Bu iki önemli maç, takımın Dünya Kupası elemelerine hazırlık sürecinin bir parçasını oluşturacak.

A Milli Takım, daha önce ABD ile dört müsabaka oynadı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, ABD ile son olarak 1 Haziran 2014 tarihinde özel bir maçta karşılaşmıştı.

FIFA dünya sıralamasında 16. sırada yer alan ABD, 1990 yılından bu yana düzenlenen Dünya Kupası finallerinin tamamına katılmış ve bu yaz 14 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2025 CONCACAF Altın Kupa’da boy gösterecek.

A Milli Takım’ın ABD kampındaki ikinci özel maçı ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentinde Meksika ile gerçekleştirilecek.

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