A Milli Futbol Takımı, ABD Maçı İçin Hartford'a Ulaştı

A Milli Futbol Takımı, Hartford'a Varışını Gerçekleştirdi

A Milli Futbol Takımı, yarın ABD ile yapacağı hazırlık maçı için Connecticut eyaletine bağlı Hartford şehrine ulaştı. Boston'a bağlı Foxborough'daki kamp çalışmalarını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 1 saat 45 dakikalık bir otobüs yolculuğunun ardından konaklayacağı otele yerleşti.

Takımda Sakatlık Üzüntüsü

Hazırlık maçının heyecanına rağmen, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Salih Özcan, kafilede yer almadı. Milliler, yarınki mücadelede ABD ile Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadele TSİ 22.40'ta başlayacak. Futbolseverler bu önemli karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın oynayacağı ABD karşılaşması için Connecticut eyaletine bağlı Hartford şehrine geldi. Milli futbolcu Arda Güler (fotoğrafta) de kafilede yer aldı.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın oynayacağı ABD karşılaşması için Connecticut eyaletine bağlı Hartford şehrine geldi. Milli futbolcu Arda Güler (fotoğrafta) de kafilede yer aldı.